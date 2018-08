TASR

Dnes o 19:41 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Súťaž družstiev na vyhrali na ME favorizované ruské gymnastky

Víťazky v zložení Angelina Melnikovová, Angelina Simakovová, Irina Alexejevová, Lilia Achajmovová a Uliana Perebinosovová dosiahli súčet 165,195 bodov.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Glasgow 4. augusta (TASR) - Favorizované gymnastky Ruska získali v sobotu zlaté medaily v tímovej súťaži na majstrovstvách Európy 2018 v škótskom Glasgowe. Strieborné medaily ukoristili Francúzky, bronz patrí Holanďankám.

Víťazky v zložení Angelina Melnikovová, Angelina Simakovová, Irina Alexejevová, Lilia Achajmovová a Uliana Perebinosovová dosiahli súčet 165,195 bodov. Francúzky získali 161,131 bodov, resp. Holanďanky 159,563. Vo finále bojovalo osem družstiev.

Slovenky v piatkovej kvalifikácii obsadili 19. miesto z 26 štartujúcich. Družstvo v zložení Mokošová, Chiara Bunceová, Radka Kalamárová, Ema Kuklovská a Karolína Takáčová sa predstavilo ako prvé zo slovenských zástupcov na premiérovom podujatí s názvom "Európske šampionáty Glasgow/Berlín 2018". Slovenky sa v súťaži družstiev na vrcholnom gymnastickom podujatí predstavili prvýkrát od roku 2003.

Slovenskí veslári Marek Režnák a Peter Zelinka obsadili na majstrovstvách Európy v škótskom Glasgowe v sobotňajšom semifinále mužského dvojskifu ľahkých váh piate miesto. Nekvalifikikovali sa tak do bojov o cenné kovy, ale o konečné umiestnenie budú bojovať v B-finále. Z ich semifinálovej jazdy si postup do A-finále zaistili víťazní Nóri, druhí skončili Taliani a tretí Ukrajinci. Bojovať v B-finále budú Režnák so Zelinkom v nedeľu predpoludním.

Slovenské družstvá trapistov v sobotu neuspeli v ich štvrťfinálových dueloch na majstrovstvách Európy v športovej streľbe v rakúskom Leobersdorfe. Ženy v zložení Zuzana Rehák-Štefečeková, Jana Špotáková a Nina Slamková prehrali s Nemkami 56:58, mužské trio Erik Varga, Michal Slamka a Marián Kovačócy nestačili na Turkov (65:70).

Zo zlata sa tešili Talianky Federica Caporusciová, Maria Lucia Palmitessová a Jessica Rossiová, ktoré vo finále zdolali práve Nemky (Sarah Bindrichová, Katrin Quoossová, Sonja Scheiblová) 59:50, bronz získali Fínky po triumfe 61:54 nad Britkami. Nástrelom 61 tiež Fínky vytvorili nový európsky rekord.

Medzi mužmi triumfovali Francúzi, ktorí vo finále zdolali Turkov 60:57, bronz získali Taliani po výhre 66:56 nad Portugalskom.

V nedeľu na šampionáte budú v akcii v trape mixtímy, SR budú reprezentovať dvojice Kovčócy - Špotáková a Varga - Rehák-Štefečeková.

Slovenská reprezentantka v dráhovej cyklistike Tereza Medveďová skončila v sobotňajších bodovacích pretekoch na 25 km na ME v Glasgowe na 16. mieste. Zlato si vybojovala ziskom 33 bodov Talianka Maria G. Confalonieriová, striebro Bieloruska Ina Savenková (32) a bronz Ruska Gulnaz Badykovová (30).

Zlato vo svetovom rekorde za rovných 57 sekúnd na 100 m prsia získal v sobotu na ME v Glasgowe britský plavec Adam Peaty, ktorý o 13 stotín prekonal vlastné historické maximum z OH 2016 v Rio de Janeiro. Striebro ukoristil so stratou 1,54 sekundy jeho krajan James Wilby, bronz putuje do Ruska vďaka Antonovi Čupkovovi (+1,96).

"Som šťastný, bol to perfektný výkon. Ani tomu sám neverím, že to takto dobre skončilo. Energiu som čerpal od skvelého publika," povedal bezprostredne po pretekoch do kamier Eurosportu 23-ročný svetový rekordér.

Talianska plavkyňa Simona Quadarellová vyhrala suverénnym spôsobom zlatú medailu v disciplíne 800 m voľným spôsobom. Dosiahla čas 8:16,35 minúty a o 5,56 sekundy odsunula na striebornú pozíciu Maďarku Ajnu Keselyovú. Bronz získala Ruska Anna Jegorovová (+8,26).

Jedenáste zlato v kariére na ME v dlhom bazéne si vybojovala na 100 m motýlik Švédka Sarah Sjöströmová (56,13), ktorá bola tiež suverénna a o 1,17 sekundy na druhé miesto odsunula Rusku Svetlanu Čimrovovú.