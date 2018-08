TASR

Kližan vyhral turnaj v Kitzbüheli a bude staronová slovenská jednotka

Kližan získal celkovo šiesty singlový titul na ATP Tour a počtom cenných trofejí vyrovnal svojho trénera Dominika Hrbatého.

Slovenský tenista Martin Kližan. — Foto: TASR/AP

Kitzbühel 4. augusta (TASR) - Slovenský tenista Martin Kližan sa stal víťazom antukového turnaja ATP v rakúskom Kitzbüheli. V sobotňajšom finále si za 1:08 h poradil s Denisom Istominom z Uzbekistanu hladko 6:2, 6:2.

Kližan získal celkovo šiesty singlový titul na ATP Tour a počtom cenných trofejí vyrovnal svojho trénera Dominika Hrbatého. V minulosti uspel na antukových turnajoch v Mníchove (2014), Casablanke (2015) a Hamburgu (2016), na tvrdom povrchu vyhral v roku 2012 v Petrohrade a v roku 2016 v Rotterdame. Vo finále si zatiaľ drží stopercentnú bilanciu. Z Kitzbühelu si odnáša prémiu 89.435 eur pred zdanením a 250 bodov do svetového rebríčka ATP Entry. V jeho pondelňajšom vydaní sa posunie na 77. miesto a stane sa staronovou slovenskou jednotkou, keď predstihne Lukáša Lacka.

Po prvý raz od januára 2005 budú traja Slováci v prvej svetovej stovke. Finále dvoch kvalifikantov sa uskutočnilo s odstupom viac ako troch rokov, predchádzajúce odohrali v Sydney 2015 Srb Viktor Troicki s Kazachom Michailom Kukuškinom.

Kližan v prvom sete často a účinne využíval stopbaly, za ktorými sa Istomin ani nerozbehol, lebo pri podaní Slováka stál ďaleko za základnou čiarou. Prvý set Kližan vďaka dvom brejkom vyhral jednoznačne 6:2. Aj v druhom dejstve mal navrch, v tretej a piatej hre sa mu opäť podarilo prelomiť súperovo podanie a nezadržateľne mieril za víťazstvom. Pri svojom servise premenil hneď prvý mečbal.

"Dnes som po taktickej stránke podal maximálny výkon. Veľmi dobre som čítal hru súpera, jeho returny i servis. Plánom bolo držať ho na základnej čiare, aby mi nevstupoval do kurtu a nezačal ma rozháňať, lebo v tom je dobrý. Dnes sa mi to darilo perfektne, všetko sadlo, ako malo," povedal pre TASR Kližan, ktorý má na okruhu ATP úctyhodnú finálovú bilanciu. "Je to naozaj super, k šiestim titulom vo dvojhre ešte treba prirátať štyri vo štvorhre pri štyroch pokusoch, takže celkovo mám pri desiatich finálových účastiach na konte desať titulov. Som strašne rád za tento titul a spôsob, akým som sa k nemu dopracoval. V prvom kole kvalifikácie to so mnou nevyzeralo dobre, prehrával som 4:6, 1:4, vo štvrťfinále som zasa odvrátil dva mečbaly súpera."

Dvadsaťdeväťročný Bratislavčan sa potešil rebríčkovému posunu a návratu do prvej stovky. "Veľkú zásluhu na tom má môj tím na čele s trénerom Dominom Hrbatým. Som rád, že som opäť slovenská jednotka. Teší ma, že sa darí nielen mne, ale aj Jojovi Kovalíkovi, ktorý na minulotýždňovom turnaji v Hamburgu postúpil do semifinále. Verím, že sa to prenesie aj do nášho daviscupového tímu a konečne postúpime do svetovej skupiny, lebo už je načase," dodal Kližan.

Generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu (STZ) Igor Moška síce finále nevidel, ale mal správne tušenie, že Kližan ho zvládne. "Martinovi gratulujem k zisku titulu. Šesť finále a z nich maximálny počet šesť titulov je úžasná bilancia. Teším sa tiež z jeho návratu do prvej stovky svetového rebríčka, v ktorej máme po veľmi dlhom čase až troch našich tenistov. Je to znak, že slovenský tenis neustále napreduje. Martinovi prajem úspešný záver sezóny a posun v rebríčku, pretože je to veľký hráč a talent, ktorý rozhodne má na to, aby figuroval v prvej päťdesiatke," povedal Moška pre TASR.