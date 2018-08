TASR

Dnes o 15:34 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní V Bratislave a okolí vzniknú diela aj od zahraničných umelcov

Diela výtvarného plenéra budú vystavené od 10. augusta do 7. septembra v Mestskej knižnici Ruda Morica v Stupave, od 29. septembra vo výstavnom priestore na západnej terase Bratislavského hradu.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR – Milan Kapusta

Bratislava 4. augusta (TASR) – V Bratislave a okolí bude počas nasledujúcich dní tvoriť 50-členná medzinárodná skupina výtvarníkov umelecké diela v rámci projektu preROD 2018. Umelci zo Slovenska, Poľska, Českej republiky i Nemecka zakomponujú do svojich diel i tému pomoci pacientom postihnutých AIDS.

"V rámci projektu sa uskutoční inšpiratívna beseda s lektorom Českej společnosti AIDS pomoc (ČSAP). Pre umelcov je to jedinečná príležitosť tvoriť na tému HIV a AIDS a možnosť odovzdať svoje pocity širokej verejnosti prostredníctvom svojich prác,“ informoval koordinátor projektu Ján Honza.

Diela výtvarného plenéra budú vystavené od 10. augusta do 7. septembra v Mestskej knižnici Ruda Morica v Stupave, od 29. septembra do 18. októbra vo výstavnom priestore na západnej terase Bratislavského hradu a od 15. novembra do 28. novembra v Prahe v Galerii Tančící dům, kde sa súbežne uskutočnia výtvarné a preventívne - edukačné workshopy pre mládež. „Výstava sa na záver presunie do Varšavy, kde budú práce vystavené od 8. decembra do 29. decembra 2018 v Ośrodek Kultury Ochoty,“ dodal Honza.

Projekt organizuje občianske združenie Dom svetla Slovensko, jeho partnermi sú ČSAP a Ośrodek Kultury Ochoty.