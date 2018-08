TASR

Výstava v Bratislave predstavuje krásnu Nefertiti aj exotiku Egypta

Expozícia pozostáva z troch častí.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 4. augusta (TASR) - Nefertiti a čo bolo po nej je názov výstavy v galérii Univerzitnej knižnice Bratislava (UKB). Obrazy sú diela egyptského maliara Farida Fadela.

"On vie zachytiť dušu Egypta. Je talent, od detstva rád maľoval a počas štúdií mal päť sólových výstav. No rozhodol sa pre dráhu medicíny a káhirskú univerzitu absolvoval ako oftalmológ. Popri práci očného lekára v Memorial Institute of Ophthalmology v Gíze sa jeho hlavným poslaním za posledných 20 rokov stalo maľovanie. Mal vyše 50 výstav v rôznych krajinách sveta a získal významné ocenenia," na piatkovej (3.8.) vernisáži predstavil Fadela veľvyslanec Egyptskej arabskej republiky Amr El Henawy. Zároveň dodal, že na výstave sa cíti ako hrdý Egypťan. Slávnostná vernisáž bola súčasťou osláv nedávneho egyptského národného dňa.

Beauty and the Bust, The Queen sits for her Portrait, Eternal Icon a ďalšie obrazy komentoval maliar početným návštevníkom na svojej prvej slovenskej výstave. Krásna Nefertiti, egyptská kráľovná a manželka faraóna Achnatona, ktorá už stáročia fascinuje umelcov, očarila aj jeho, keď jej slávnu bustu uvidel prvýkrát v Berlíne v roku 2007.

"Dokonalosť sama. Podľa mňa je to najfascinujúcejší realistický portrét kráľovnej alebo faraóna v egyptskej histórii, aký tu kedy bol. Veľmi ma priťahuje časť egyptských dejín, v ktorej žila Nefertiti. Bola manželkou kráľa Achnatona a práve on určil, že sa bude veriť iba v jedného boha a rozhodol sa vybudovať pre Egypťanov nové hlavné mesto. Vďaka nemu začalo vznikať umenie, ktoré nebolo už tak veľmi ovplyvnené náboženstvom. Pre mňa je Achnaton niečo ako revolucionár, rovnako vo viere aj v umení," vysvetlil Farid Fadel (1958).

Expozícia pozostáva z troch častí. Prvá znázorňuje niekoľko portrétov Nefertiti aj maľbu busty Achnatona. Na jednom obraze zvečnil Fadel záhradu domu nemeckého egyptológa Ludwiga Borchardta, ktorý v roku 1912 s tímom objavil známu bustu Nefertiti. V ďalšej časti sú obrazy súčasných Egypťanov namaľovaných ako historické postavy. Tretia časť zobrazuje život v Egypte a prírodné scenérie. Fadel hovorí, že zobrazovaním svojej vlasti chce zachytiť ducha krajiny. Viac ako život v mestách ho fascinuje vidiek, obyčajný život, morské scenérie, bežný deň farmárov, pastierov či rybárov.

Do Bratislavy prišla výstava z Berlína a potrvá do 31. augusta.