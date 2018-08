TASR

Dnes o 15:32 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Na ME v atletike mieri tretia najpočetnejšia slovenská výprava

Do nominácie sa dostalo 21 atlétov, 19 z nich sa predstaví v individuálnych súťažiach.

Na snímke zľava šéftréner slovenských atlétov Martin Pupiš, kladivár Marcel Lomnický, prekážkárka Emma Zapletalová, šprintér Ján Volko a chodec Matej Tóth počas tlačovej konferencie pred odchodom na ME v atletike 4. augusta 2018 v Bratislave. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 4. augusta (TASR) - Slovenská výprava odcestovala v sobotu na 24. majstrovstvá Európy v atletike, ktoré v Berlíne odštartujú v pondelok popoludní úvodnými kvalifikačnými súťažami. V tíme je viacero adeptov na cenný kov, cieľom je vybojovať aspoň jednu medailu a ďalšie tri umiestenia v elitnej osmičke.

Slovensko vyslalo na šampionát tretiu najpočetnejšiu výpravu na vrcholnom podujatí (OH, MS, ME) v ére samostatnosti. Do nominácie sa dostalo 21 atlétov, 19 z nich sa predstaví v individuálnych súťažiach. S výnimkou Daniely Ledeckej všetci splnili "ostrý" limit Európskej atletiky (EA), štart nitrianskej prekážkarky na 400 m odobril technický delegát EA. Ďalších piatich adeptov (Lajčáková, J. Velďáková, D. Velďáková, Lomnická, Žeňúch), ktorí sa k limitom priblížili, však už odmietol. ME budú preto po prvý raz od roku 2002 bez trojskokanky Dany Velďákovej, ktorá ašpirovala už na siedmu účasť. "Lídrom by mal byť olympijský víťaz v chôdzi na 50 km Matej Tóth, ktorý má jasne najlepší tohtoročný čas spomedzi päťdesiatkárov," uviedol šéftréner Slovenského atletického zväzu (SAZ) a šéf slovenskej výpravy Martin Pupiš. "Vysoko sú v európskych tabuľkách a dobrú formu však majú aj ďalší – kladivárka Martina Hrašnová, chodkyňa na 50 km Mária Katerinka Czaková, šprintér Ján Volko i kladivár Marcel Lomnický. Myslím si, že vďaka nim – no i ďalším – môžeme považovať berlínsku výpravu za historicky najsilnejšiu na ME od roku 1993."

V tíme sú šiesti nováčikovia, toľkí boli aj v Amsterdame 2016. Najviac účastí na ME má kladivárka Hrašnová (štartuje už po šiesty raz), ktorá je s dvoma striebornými medailami zároveň najúspešnejší člen berlínskej výpravy SR. Piaty štart čaká kladivára Lomnického, ktorý túži získať konečne cenný kov, a štvrtý raz sa na kontinentálnom šampionáte predstaví Tóth, pred štyrmi rokmi v Zürichu strieborný na 50 km. "V minulosti sme boli neraz svedkami pozitívnych prekvapení, preto verím, že sa ho dočkáme aj teraz. Odhadujem, že zaujímavým umiestením do našej berlínskej bilancie by mohli prispieť napríklad štvorstovkárky Bezeková s Putalovou, prekážkar Kučera, výškar Bubeník či trojskokan Veszelka," pokračoval šéftréner. "Veríme, že by sme mohli vybojovať aspoň jednu medailu a tri umiestnenia v Top 8. Tento tím však má na to, aby naše očakávania ešte prekonal."

Do nominácie sa dostali dve vekom ešte juniorky, ktoré upútali pozornosť na júlových MSJ v Tampere. Gabriela Gajanová pobeží 800 m (4. na MSJ) a úplne najmladšia členka výpravy Emma Zapletalová (v marci oslávila 18. narodeniny) okrem prekážkarskej štvorstovky, kde skončila na MSJ piata, aj štafetu na 4x400 m. "Chcela by som sa priblížiť môjmu slovenskému rekordu. Ak by sa dalo, tak ho aj trochu zlepšiť," povedala na sobotňajšej tlačovej konferencii Zapletalová. Tá sa stane druhou najmladšou Slovenkou, ktorá bude štartovať na ME.

Tóth sa vracia na medzinárodnú scénu po 700-dňovej pauze, jeho posledným vrcholným vystúpením boli OH 2016 v Riu, kde triumfoval. "Nevnímam tlak, aj keď si uvedomujem veľké očakávania celej verejnosti. Už viac rokov som vstupoval na vrcholné podujatia s vedomím, že som najväčší favorit a že sa čaká odo mňa medaila. Z tohto pohľadu v podstate nič nové. Na šampionát sa teším, som zdravý, dobre pripravený, cítim sa dobre, niet dôvod stresovať. Päťdesiatka však vie byť zradná, je to náročná disciplína, bude to o to ťažšie, keď sa k tomu pridajú očakávané horúčavy. Verím, že sa vyrovnávam so všetkými nástrahami a podám čo najlepší výkon," vyjadril sa Tóth.

Na svoje druhé ME sa chystá slovenský šprintérsky rekordér Volko (100 a 200 m). Nie je pod tlakom favorita, mnohí ho považujú aj za čierneho koňa. "Cítim sa dobre, som zdravý, na ME sa už veľmi teším, uvidíme, ako to tam vypáli. Chcem sa dostať aspoň do jedného finále, to je môj maximálny cieľ aj sen," načrtol svoje ambície. Kladivár Marcel Lomnický má na ME postupku 11. - 7. - 5. miesto, s jej pokračovaním by bol spokojný. "Pri tomto trende by ma mala čakať medaila. Hneď by som si na seba stavil," vtipkoval. "Momentálne sa cítim dobre fyzicky aj psychicky. Som asi v najlepšej pohode, v akej som kedy bol. Teraz bude záležať už len na tom, ako sa vyspím. Moja disciplína je zradná, rozdiel medzi priemerným a výnimočným hodom je malý. Ja len dúfam, že to všetko do seba správne zapadne," povedal Lomnický.

SAZ oproti posledným šampionátom mierne zvýšil odmeny pre slovenských atlétov, za zlatú medailu získa pretekár 10.000 eur a realizačný tím 5000 eur, za striebro 7500 eur (4000 real. tím), za bronz 5000 eur (3000).