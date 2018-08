TASR

NHL: Mladý tím Buffala je lákavou destináciou, tvrdí Skinner

Buffalo je iba druhým tímom, ktorého dres bude Skinner obliekať.

Jeff Skinner, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Buffalo 4. augusta (TASR) – Kanadský hokejista Jeff Skinner sa po výmene z Caroliny Hurricanes do Buffala Sabres teší na pôsobenie vo svojom novom klube. Skinner mal posledné slovo v rozhodovaní o svojej budúcnosti a klauzulu o nevymeniteľnosti obsahuje aj jeho nový kontrakt.

V prospech Buffala hovoril najmä mladý perspektívny tím, progresívne vedenie, ale aj blízkosť k Torontu, kde žije Skinnerova rodina. "Do kempu chcem prísť dobre pripravený, aby som do novej sezóny vykročil tou správnou nohou. Chcem vyhrávať a dobre sa v Buffale uviesť," povedal Skinner.

Buffalo je iba druhým tímom, ktorého dres bude Skinner obliekať. “Bude to nový začiatok. Hoci poznám niektorých spoluhráčov, je to moja prvá výmena a všetko bude pre mňa nové. Už sa neviem dočkať na stretnutie s novým tímom,“ uzavrel svoje dojmy z výmeny Skinner. Siedmy hráč draftu z roku 2010 odohral v základnej časti NHL dovedna 579 zápasov, v ktorých nazbieral 379 kanadských bodov za 204 gólov a 175 prihrávok. Buffalo poslalo za Skinnera do Caroliny útočníka Cliffa Pua a voľby v 2. kole draftu 2019 a v 3. a 6. kole draftu 2020.