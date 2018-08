TASR

NHL: Calgary vykúpilo Brouwera zo zmluvy

V uplynulej sezóne zaznamenal svoje kariérne minimum, keď si v 76 zápasoch pripísal 22 bodov za 6 gólov a 16 prihrávok.

Hokejista Troy Brouwer (vpravo), archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Calgary 4. augusta (TASR) – Kanadský klub NHL Calgary Flames vykúpil v piatok zo zmluvy hokejistu Troya Brouwera. Tridsaťdvaročný útočník sa tak stal neobmedzeným voľným hráčom. Brouwer podpísal s Calgary zmluvu na 18 miliónov dolárov v júli 2016. V uplynulej sezóne zaznamenal svoje kariérne minimum, keď si v 76 zápasoch pripísal 22 bodov za 6 gólov a 16 prihrávok.

“V prvom rade chcem povedať, že Troy je výborný človek a počas svojho pôsobenia v našej organizácii zo seba vždy odovzdal to najlepšie. Mali sme spolu rozhovor, v ktorom sme sa dohodli, že sa naše cesty rozídu. Takéto rozhovory nie sú nikdy jednoduché. Majú veľký vplyv na ľudí a ich rodiny, a tento fakt treba mať vždy na zreteli,“ povedal generálny manažér “Plameňov“ Brad Treliving. “Nemyslím si, že existuje jediný konkrétny dôvod pre naše rozhodnutie. Niekedy si jednoducho veci nesadnú tak, ako majú. V konečnom dôsledku to nefungovalo. Troyovi želáme veľa šťastia v jeho ďalšej kariére. Je nám ľúto, že to nevyšlo.“

Brouwera si vybrali v 7. kole draftu NHL v roku 2004 z 214. miesta Chicago Blackhawks. S "čiernymi jastrabmi" Brouwer v roku 2010 získal Stanleyho pohár. Počas svojej kariéry obliekal aj dresy St. Louis Blues a Washington Capitals. V 763 dueloch základnej časti si Kanaďan pripísal 341 bodov za 169 gólov a 172 asistencií, ku ktorým pridal 34 bodov v 102 zápasoch play off.