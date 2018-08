TASR

Na MEJ-23 v dlhom zjazde tímov opäť najúspešnejšie Česko

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Skopje 3. augusta (TASR) – Na ME vo vodnom zjazde juniorov a kategórie do 23 rokov v macedónskom Skopje sa na dlhej klasickej trati opäť, tak ako v individuálnych pretekoch, najčastejšie objavovalo na najvyššom stupienku Česko so štyrmi zlatými medailami v tímoch.

Slovenská výprava štartovala v perejách rieky Treska len v dvoch pretekoch, v hliadkach 3xK1 junioriek skončili kajakárky šieste, v 3xK1 mužov do 23 rokov obsadili kajakári 10. priečku.