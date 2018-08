TASR

Dnes o 19:27 čítanie na minútu 0 zdieľaní Vedci v Biomedicínskom centre riešia aj výskum liečby rakoviny čreva

Organoidy plánujú využiť vo viacerých vedeckých projektoch, v rámci ktorých skúmajú nádory hrubého čreva.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 3. augusta (TASR) – Výskum pri liečbe rakoviny hrubého čreva chcú pracovníci oddelenia molekulárnej onkológie Biomedicínskeho centra (BMC) Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave čo najviac priblížiť reálnej situácii. Preto v tejto súvislosti využijú aj finančné prostriedky vo výške 10.000 eur, ktoré získali ako dar z tohtoročnej zbierky Dňa narcisov. Prostriedky budú využité na nákup materiálu na prípravu takzvaných organoidných kultúr, uviedla to pre TASR vedúca oddelenia molekulárnej onkológie BMC SAV Miroslava Matúšková.

"Na základe spolupráce s Národným onkologickým ústavom máme k dispozícii vzorky nádorových tkanív, ktoré sa odoberajú pri operácii pacientov trpiacich nádorom hrubého čreva. Z takýchto tkanív je možné pripraviť v laboratóriu modely, ktoré veľmi verne kopírujú nádorové tkanivo," priblížila Matúšková. Ako ďalej doplnila, v súčasnosti patria k "najdokonalejším modelom, na ktorých je možné skúmať vlastnosti nádoru, jeho odpoveď na liečbu, testovanie nových liečiv alebo ich kombinácie". Na tento účel je možné použiť viacero prístupov. "Náš výskum chceme v súlade so svetovými trendmi čo najviac priblížiť reálnej situácii, preto sme sa rozhodli ísť pomerne náročnou cestou organoidových kultúr," doplnila Matúšková.

Samotným zavedením metódy prípravy organoidových kultúr by sa mali zaoberať dvaja pracovníci. "Je to extrémne náročný proces najmä na precíznosť a vyžaduje si veľké skúsenosti s prácou so živými bunkami. Po zavedení metódy bude tento model využívať minimálne jedna pracovná skupina, približne 12 vedeckých pracovníkov a študentov," dodala Matúšková.

Organoidy plánujú využiť vo viacerých vedeckých projektoch, v rámci ktorých skúmajú nádory hrubého čreva. Zavedená metóda bude využiteľná aj pre ďalšie skupiny, ktoré sa zaoberajú výskumom iných typov nádorových ochorení.