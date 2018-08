TASR

Analytik: Facebook by mohol signalizovať pád technologického sektora

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 3. augusta (TASR) – Veľké výdavky Facebooku na obnovu infraštruktúry a zvýšenie bezpečnosti sa podpísali pod nižšie prevádzkové marže, ako boli očakávané. V reakcii na to klesla hodnota akcií spoločnosti, neskôr sa však stabilizovala. Najväčším rizikom do budúcnosti môže byť klesajúca krivka marží spoločnosti, ktorú nedokážu vykompenzovať ani rastúce príjmy z jej aplikácií WhatsApp, Instagram a Messenger. Myslí si to akciový stratég Saxo Bank Peter Garnry.

Investori podľa neho používajú pre akcie firiem Facebook, Apple, Amazon, Netflix a Google ustálenú skratku FAANG. "Táto skratka označuje spoločnosti, ktoré majú všemocnú silu, prinášajú nadpriemerné výsledky, neustále rastú, dosahujú nadpriemernú ziskovosť a konzistentné výnosy. To sa však v 2. štvrťroku po šokujúcom páde Facebooku zmenilo," podotkol Garnry.

Dôsledkom toho bol vznik nového pojmu MAGA, ktorý zahŕňa firmy Microsoft, Apple, Google a Amazon. Podľa analytika ide o technologických gigantov, ktorí ponúkajú o niečo stabilnejší výhľad ako Facebook, pretože majú prepracovanejšiu infraštruktúru. Dodal, že kľúčovým pri týchto firmách nie je ich výkon, ale potenciál. "Výsledky Facebooku za druhý štvrťrok sú pre investorov budíčkom, ktorý signalizuje, že rastúca regulácia a sociálne médiá môžu aktuálne dosahovať svoj vrchol, alebo sa tak prinajmenšom môže stať v blízkej budúcnosti," upozornil Garnry.

Všetkým spoločnostiam, ktoré svoju hodnotu odvodzujú najmä od osobných údajov svojich užívateľov, podľa neho hrozí, že budú v súčasnom prostredí vystavení tlaku regulácií. "Firmy ako Microsoft, Apple, Amazon, Netflix a Spotify síce tiež používajú údaje užívateľov, no tie nie sú ich hlavným produktom. Tieto spoločnosti odvodzujú svoj príjem z predaja reálnych služieb produktov bez reklamy," priblížil Garnry s tým, že tzv. bezplatné služby fungujúce na základe zobrazovania online reklám výmenou za dáta používateľov sú momentálne v pozornosti regulačných úradov.

Sektor technológií je však podľa analytika stále atraktívny. "Môže aj naďalej prispievať k celkovému rastu akciového trhu, pretože je stále najlepším miestom pre budúci rast a jeho ocenenie je naďalej primerané. Odvetvie je tiež najmenej citlivé na hrozbu rastu úrokových sadzieb, pretože má veľmi nízku mieru dlhu meranú voči mzdám a aktívam," skonštatoval Garnry.