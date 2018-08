TASR

Manchester City a Chelsea v zápase Community Shield aj s mladíkmi

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Londýn 3. augusta (TASR) - Futbalisti úradujúceho šampióna anglickej Premier League Manchester City a víťaz FA Cupu Chelsea Londýn sa stretnú v nedeľňajšom tradičnom zápase Community Shield.

Na oboch stranách bude chýbať niekoľko zvučných mien, pretože viacerí hráči oboch tímov sa len nedávno zapojili do prípravy po skončení MS 2018 v Rusku. V drese "Citizens" sa nepredstaví Belgičan Kevin De Bruyne, na druhej strane nenastúpia jeho krajania Eden Hazard a Thibault Courtois. V poslednom prípravnom zápase "The Blues" proti Arsenalu chýbali v zostave aj Willian, Olivier Giroud či Michy Batshuayi. "Základná jedenástka bude veľmi podobná tej v zápase Community Shield," citovala agentúra DPA trénera londýnskeho mužstva Maurizia Sarriho pred stredajším duelom s "kanoniermi". Príležitosť by mal opäť dostať iba 17-ročný útočník Callum Hudson-Odoi. "Zostane s nami počas celej sezóny. Je veľmi mladý, no v budúcnosti môže byť veľmi silný," uviedol 59-ročný taliansky kormidelník.

Letná ofenzívna posila "Citizens" Riyad Mahrez nebude v nedeľu k dispozícii trénerovi Pepovi Guardiolovi, pretože laboruje so zraneným členkom. Hrať nebudú ani Vincent Kompany, Kyle Walker a Fabian Delph, ktorých nahradia mladíci z akadémie - Phil Foden, Lukas Nmecha a Eric Garcia. Naopak, nastúpiť by mal po operácii nosa stredopoliar Ilkay Gündogan.

Stretnutie je na programe v nedeľu o 16.00 SELČ na londýnskom štadióne Wembley.