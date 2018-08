TASR

Hokejisti SR 18 majú za sebou tréning v Edmontone, Čacho: Zvládli to

Krátky pobyt na ploche Rogers Place slúžil na zoznámenie sa s prostredím a na adaptáciu.

Na snímke tréner Viliam Čacho. — Foto: TASR/Michal Svítok

Edmonton 3. augusta (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov absolvovali vo štvrtok poobede prvý tréning v kanadskom Edmontone pred tradičným turnajom Hlinka Gretzky Cup. Krátky pobyt na ploche Rogers Place slúžil na zoznámenie sa s prostredím a na adaptáciu.

"Po dvoch dňoch bez záťaže a náročnej 25-hodinovej ceste sme chlapcom pripravili krátky intenzívny tréning so štartmi a zaťažením. Myslím si, že to zvládli, aj keď po takýchto dvoch dňoch to býva vždy nepríjemné. Teraz to však bolo celkom v poriadku a sme radi," uviedol podľa portálu hockeyslovakia.sk kouč Viliam Čacho.

Slováci musia do začiatku turnaja prekonať aj náročnú prekážku v podobe osemhodinového časového posunu. "V lietadle sme toho veľa nenaspali a hneď po ceste sme už absolvovali noc podľa edmontonského času. Vo štvrtok sme išli na štadión, aby chlapci zaspali až večer. Myslím si, že zatiaľ s časovým posunom nie je žiadny problém a verím, že zajtra na tom budú ešte lepšie," vyhlásil 40-ročný kormidelník mládežníckeho výberu.

Reprezentácia sa usadila v Rogers Place, jednom z dejísk turnaja, ktorý je súčasne domovským štadiónom klubu NHL Edmontonu Oilers. Slováci majú k dispozícii luxusnú šatňu so všetkým zázemím, ktoré využívajú hosťujúce tímy počas zápasov "olejárov" v profilige. "My, tréneri, sme už prešli rôzne štadióny. Boli sme napríklad aj v Dallase, takže sme už zhruba vedeli, čo nás čaká. Niektorí chlapci sú však skutočne milo prekvapení," povedal manažér výpravy Imrich Antal.

Svoje nadšenie neskrýval obranca Michal Beňo. "Kabínu máme takú obrovskú, že sa v nej človek pomaly stratí. Som z toho ešte 'vyhúkaný'. Neviem si poriadne predstaviť, aké to bude cez zápasy, keď budú na tribúnach ľudia."

Juniori odohrajú prvý prípravný zápas už v sobotu proti USA. "V piatok budeme nacvičovať náš herný systém, pričom sa zameriame hlavne na hru v obrannom pásme. Uvidíme, ako nás prípravný zápas preverí pred turnajom," doplnil Čacho.