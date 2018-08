Chodkyňa Katerinka-Czaková má chuť zvládnuť 50 km extrém i 20 km

TASR

Pre ženy je 50 km porcia, na ktorú si zatiaľ len máloktorá trúfa.

Slovenská chodkyňa Mária Katerinka-Czaková, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Banská Bystrica 3. augusta (TASR) - Slovenská chodkyňa Mária Katerinka-Czaková neskrýva pred ME v Berlíne chuť zvládnuť dôstojne nielen 50 km extrém, ale pridať si aj 20 km navyše. Ak by sa jej dvojštart vydaril a prišla by do cieľa, stala by sa atlétkou, ktorá si dopriala, spolu s niektorými ďalšími odvážlivcami, najviac kilometrov na šampionáte a takýto rekord budí vždy značnú pozornosť.

Donedávna dvadsiatkárka vstúpila do podvedomia chodeckého sveta na jar v Dudinciach, kde zašla 4:14:25 h a tabuľkovo je momentálne na starom kontinente s týmto časom druhá. Pred ňou figuruje jedine Španielka Julia Takácsová so 4:13:04 h.

"V príprave sme urobili všetko, celá naša skupina bola na sústredení v Livigne a čo som sa s trénerom dohodla, to som splnila," pochvaľuje si Mária Katerinka-Czaková. "Aj zdravie mi doprialo, som veľmi spokojná."

Nachodené kilometre strojovo pribúdali na vysokohorskom sústredení v každom dni. "Tých 443 kilometrov je dosť, urobila som maximum. Na päťdesiatku treba zvládnuť značné objemy. Ja len dúfam, že sa v Berlíne priblížim k osobnému rekordu. Veľmi sa teším na takúto výzvu, videla som aj štartovku, malo by nás byť dvadsať, sama som zvedavá, ako táto konfrontácia reálne dopadne."

Pre ženy je 50 km porcia, na ktorú si zatiaľ len máloktorá trúfa. "Ja mám za sebou len tú jednu v Dudinciach a môžem povedať, že som sa na nej cítila veľmi dobre. Niekedy to vraj bolí, ja som to nezažila a dúfam, že to nezažijem ani v Berlíne. Aj od počasia bude záležať. Ľahšie sa pochoduje pri menších teplotách, podľa predpovede by sa malo trochu ochladiť a viac nám zapriať."

Dudince nadobro Máriu Katerinku-Czakovú presvedčili o dobrej voľbe skúsiť 50 km. "Zvažovala som časy súperiek, je to však nová disciplína, všetky zbierame skúsenosti. Na jednej strane vieme, do čoho ideme, ale aj nevieme, no ja si trúfam ísť o niečo rýchlejšie ako v Dudinciach. Pamätám si, že do 30-teho kilometra som šla pomalšie, len som si povedala, že ak mi zostanú sily a organizmus dobre reaguje, tak pridám. Zvládla som to a dúfam, že si teraz budem môcť dovoliť začať rýchlejšie a odvážnejšie."

Kilometrový extrém ju neľaká a možno sa objaví okrem 50 km trati aj na dvadsiatke. "Na jeseň sme sa dohodli s trénermi, že si päťdesiatku vyskúšam. Jediná zmena v príprave spočívala v tom, že som trénovala dlhšie a viac. Nejako som sa netrápila, ani sa mi nezdala tá náročnosť príliš výrazná. Podľa toho ako zvládnem 50 km, tak sa rozhodnem aj o štarte na 20 km. Na obe trate som sa prihlásila, nie sama tak uvažujem, všimla som si aj Španielku Takácsovú i Portugalku Henriquesovú, že sa prihlásili na obe trate, takže rozmýšľajú rovnako ako ja."