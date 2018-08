TASR

Pätica zahraničných akadémií vied vyjadrila podporu SAV

Podporu SAV vyjadrili predsedovia akadémií vied Vyšehradskej štvorky, ku ktorým sa pripojila rakúska i slovinská inštitúcia.

Na snímke vchod do areálu Slovenskej akadémie vied (SAV) na Dúbravskej ceste v Bratislave — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 3. augusta (TASR) – Päť predsedov zahraničných akadémií vied podporuje Slovenskú akadémiu vied (SAV) v súčasnej situácii, v ktorej sa nachádza. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Hucáková.

Podporu SAV vyjadrili predsedovia akadémií vied Vyšehradskej štvorky, ku ktorým sa pripojila rakúska i slovinská inštitúcia. "Zahraničné akadémie vied jednotne apelujú na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, aby SAV urýchlene zapísalo do registra verejných výskumných inštitúcií (VVI) s účinkom od 1. júla, tak ako to ukladá zákon," uviedla Hucáková.

Česká, poľská, maďarská, slovinská a rakúska akadémia vied zároveň vyjadrujú vážnu obavu, že právne vákuum, do ktorého sa akadémia dostala, zásadne ohrozuje jej fungovanie, ekonomickú stabilitu, a najmä výskum samotných vedcov.

Okolo 600 vedcov prišlo v piatok v Bratislave a v Košiciach vyjadriť podporu SAV počas protestných zhromaždení. Dôvodom podľa organizátorov "je kritický stav pre nečinnosť ministerstva školstva pri zápise organizácií SAV do registra VVI".

"Protest sme zorganizovali preto, lebo MŠVVaŠ SR nekoná podľa zákona. Podľa neho malo od 1. júla zapísať do registra VVI všetky naše organizácie. Ministerstvo si vymýšľa dôvody, prečo to neurobilo. Na základe týchto prieťahov sú už mesiac naše ústavy paralyzované," poznamenal pre TASR Fedor Gömöry, hovorca iniciatívy Veda chce žiť, ktorá protestné zhromaždenie zorganizovala. Požiadavkou vedcov je, aby urýchlene prebehol zápis VVI do registra. "Pokiaľ to do 8. augusta nebude, zorganizujeme ďalší protest. Nebude však už v areáli SAV," dodal Gömöry.

Podľa MŠVVaŠ SR vymáhanie registrácie nátlakovými akciami v rozpore so zákonom nikomu nepomôže, môže byť vnímané ako politizácia alebo snaha o netransparentnú privatizáciu majetku štátu.