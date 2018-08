Kristína Jurzová

Dnes o 18:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Jej žiaľ sleduje celý svet: Kosatka už viac ako týždeň oplakáva svoje mláďa

Emotívnu bolesť tejto matky zo straty mláďaťa sleduje svet už niekoľko dní a vedci sa dokonca obávajú o život kosatky. Ohrozený je však celý druh.

Matka kosatka na zábere z 24. júla tlačí a nesie svoje mŕtve mláďa (vpravo) nad hladinou. — Foto: TASR/AP

BRATISLAVA 3. augusta (Dobré noviny) - Kosatky už celé stáročia fascinujú ľudí a veľa sa hovorí najmä o spôsobe ich komunikácie vďaka jedinečným zvukom. Najnovšie však títo morskí velikáni zaujali svet tým, ako emotívne prežívajú svoju materinskú lásku a bolesť zo straty mláďaťa.

Už desať dní kosatka menom Tahlequah vynáša svoje mŕtve mláďa nad hladinu Tichého oceána. Nový prírastok skonal tesne po narodení, no jeho matka nie je ochotná vzdať sa ho, a tak sa s ním plaví už stovky kilometrov.

Vedci sa o ňu boja

Vedci odhadujú, že jej skupina kosatiek čakala na mláďa dokonca až tri roky. Gravidná samička sa preto stala pre celú rodinu naozaj dôležitým členom. Vedcov však zaujalo jej trúchlenie. Vidieť u tohto druhu smútok zo straty mláďaťa nie je podľa nich nič nezvyčajné, hoci si to doteraz exaktne nedokážu vysvetliť. Oceanológov však prekvapuje, ako intenzívne svoju bolesť od 24. júla prežíva. Podľa nich to trvá už naozaj pridlho.

„Veľmi sa bojím o jej zdravie,“ uviedla pre Seattle Times vedkyňa Deborah Gilesová z univerzity vo Washingtone, ktorá ju z bezpečnej vzdialenosti pozoruje približne jedenásť hodín denne. „Je to dvadsaťročná samica v plodnom období a my ju potrebujeme.“

Bolesť prežívajú spoločne

Bolesť však neprežíva iba spomínaná samička, ale aj celá jej 75-členná rodina, s ktorou dlhé roky žije. A že sú všetci členovia naozaj navzájom prepojení mocným putom, dokazuje aj to, že vysilenej matke pomáhajú mláďa nosiť. Ich veľkú stratu však podčiarkujú ešte viac silné kvílivé zvuky, ktoré vydávajú.

Kosatka je po človeku druhý najrozšírenejší cicavec na Zemi a podľa vedcov niektoré emócie prežíva podobne ako „kráľ tvorstva“. V posledných rokoch sa však počty tohto druhu rapídne znižujú, a tak sa dostal na zoznam ohrozených druhov.

Samička kosatky so svojím mŕtvym mláďaťom na hladine Tichého oceánu. Foto: TASR/AP

Dôvodom je intenzívny rybolov lososa kráľovského, ktorý tvorí základnú zložku potravy kosatiek. Ich kŕmenie a vzájomnú komunikáciu ruší aj hluk, ktorý človek vytvára vďaka lodnej doprave a ktorý sa vo vodách oceánu šíri do obrovských vzdialeností. Ich existenciu však ohrozujú aj toxické látky či odpad, ktorými sú oceány zamorené.

Toto všetko má vplyv aj na ich párenie a plodnosť. Nové prírastky už nie sú také bežné ako kedysi. Minuloročná štúdia dokonca odhaduje, že od roku 2007 do 2014 bola úspešná len tretina všetkých tehotenstiev kosatiek.​

„Smutná časť na tomto príbehu by nemala byť tá, že kosatka trúchli,“ prezradila environmentalista Kaeli Swiftová pre Seattle Times. „Smutné je, že naša kriticky ohrozená skupina kosatiek stratila ďalšie mláďa, na to by sa mali ľudia zamerať.“