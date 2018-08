TASR

Aj prehra môže byť pre DAC cenná, Huk: Treba sa však zamyslieť

Dunajská Streda má v kádri viacero slovenských hráčov vo vekovom rozpätí 19 až 24 rokov.

Tomáš Huk, archívna snímka. — Foto: TASR Lukáš Grinaj

Bratislava 3. augusta (TASR) - Pri gólovom súčte 2:7 nebolo o postupujúcom z druhého predkola Európskej ligy pochýb, pre mladé jadro futbalistov FC DAC 1904 Dunajská Streda však môže prehra s Dinamom Minsk poslúžiť ako zdroj cenného poučenia. Tretí tím minulého ročníka Fortuna ligy bude ašpirovať na priečky zaručujúce účasť v európskych súťažiach aj v tejto sezóne a na medzinárodnú scénu by sa mohol vrátiť už o rok.

Dunajská Streda má v kádri viacero slovenských hráčov vo vekovom rozpätí 19 až 24 rokov. Vo štvrtkovej odvete druhého predkola v bieloruskej metropole nastúpili v základe Tomáš Huk (23), Kristián Koštrna (24) a Christián Herc (19), z lavičky zasiahli Ľubomír Šatka (23) a Dominik Špiriak (19), medzi náhradníkmi boli aj Timotej Záhumenský (23) a Ladislav Almási (19), Milan Šimčák (22) absentoval pre vylúčenie v úvodnom stretnutí. "Určite nám to dá veľa do budúcnosti, či už emócie v súboji proti Tbilisi, alebo tento dvojzápas. Musíme z toho čerpať iba to pozitívne," povedal Herc.

"Myslím si, že na sto percent, záleží však, kto si z toho čo zoberie. Keď sa nad tým človek nezamyslí, asi z toho nezíska nič, ale rozhodne to je dobrá skúsenosť. Najmä postup v prvom dvojzápase, mohli sme privítať ďalšieho súpera, aj fanúšikovia si to užili. Určite to je cenná skúsenosť, keď sa nabudúce dostaneme do európskych súťaží, nesmieme hrať takto naivne, lebo súperi všetko potrestajú," zdôraznil Huk pre TASR. V jednom stretnutí si v strede obrany zahral s rôznymi spoluhráčmi.

Nový tréner Peter Hyballa vedľa neho od úvodu postavil Souleymaneho Koneho, ktorý však veľmi rýchlo hral pod hrozbou vylúčenia po druhej žltej karte, a už v prvej dvadsaťminútovke "vrátil" na trávnik stabilného kolegu Šatku: "Pre mňa to bolo náročné, v prvom rade nie som zvyknutý nastupovať z lavičky. Neočakával som, že naskočím už v 18. minúte, naozaj som sa rozcvičoval možno minútu, minútu a pol, dve minúty. Naskočiť do rozbehnutého zápasu vo vysokom tempe bolo zo začiatku ťažké. Oni mali už v prvých pätnástich minútach viesť 3:0, potom som prišiel na ihrisko a ihneď dali gól, myslím si, že po faule na mňa."

Otvárací zásah odvety však ešte nebol rozhodujúci, Dunajská Streda naďalej potrebovala streliť tri góly, ktorými by si vynútila aspoň predĺženie. Spečaťujúca bola pasáž po zmene strán, keď minský protivník zúročil vabank hostí. "Išli sme naplno a do úplného rizika. Niečo sme si povedali cez polčas, museli sme riskovať, nič iné nám nezostávalo. Museli sme vysoko napádať, tlačiť sa dopredu, ale po ďalšom góle sme mohli všetko vyhodiť von oknom. Prišla penalta, ktorá opäť asi nemala byť, priamy kop a s tým už sa ťažko dalo niečo urobiť. Súper sa na nás takticky pripravil veľmi dobre. V prvom zápase sme spravili chyby, v druhom vedel, že musíme búšiť do plných a počkal si na nás. Spravil pár brejkov a myslím si, že pre nich to bol veľmi pokojný zápas," pokračoval Šatka.

Ďalšie góly v sieti Dunajskostredčanov vyplynuli z otvorenej hry, no ani tá im nepriniesla dostatok príležitostí na zvrat. V prvom polčase mal jedinú reálnu možnosť Herc, ktorý aj vybojoval jediný zásah pre Kristophera Vidu. "Súper odohral dvojzápas celkovo dobre, mal skúsených futbalistov, ktorí hrali zodpovedne. Keby sme premenili šance, ako ja v prvom polčase, keď som mal hlavičkou skórovať, možno by to bolo iné. Vypracovali sme si však veľmi málo šancí," priznal Herc.

"Nepríjemný výsledok by bol, aj keby sme prehrali 1:2. Je to len o tom, že sme inkasovali viac gólov. Nič sa nedá robiť, súper sa na nás pripravil lepšie, hral takticky vynikajúco. Má vyspelých hráčov, môžeme im len pogratulovať. Výborne nás prečítali a skutočne nebolo o čom. Zaslúžene vyhrali dvojzápas," dodal Huk pre TASR.