Obdivuje ich celý svet: Prvá cateringová spoločnosť, ktorá nevytvára takmer žiadny odpad

Malá spoločnosť je prvou „lastovičkou“, ktorá ukazuje, že catering sa dá robiť aj bez odpadu. A keďže to u nich naozaj funguje, stali sa inšpiráciou pre celé austrálske Sydney.

SYDNEY 3. augusta (Dobré noviny) - Niektorí ľudia dokážu za rok vyprodukovať iba toľko smetí, čo by sa vošlo do jedného zaváraninového pohára. Áno, v domácich podmienkach človek dokáže aj takýto malý-veľký Zero Waste zázrak. Oveľa viac smetí však vzniká v rôznych iných odvetviach, a to aj vrátane gastronómie. Že sa to však dá robiť aj inak, dokazuje austrálska cateringová firma, ktorá odpad zredukovala až o 70 percent. To však nie je všetko, koše na odpadky by chcela zrušiť už do konca tohto roka.

V austrálskom potravinárskom priemysle sa pred desiatimi rokmi veľa hovorilo o tom, odkiaľ pochádza jedlo a či sa získava sa na lokálnej úrovni. „Nehovorilo sa však o tom, kde jedlo v skutočnosti končí,“ povedala Ilana Cooperová, zakladateľka cateringovej spoločnosti Dan The Man Cooking. Rozhodla sa teda, že skúsi v gastronomickom odvetví podnikať v duchu Zero Waste.

Myslieť lokálne

Človek na to vraj potrebuje iba trochu kreativity, no hlavne musí prekonať zažité postupy. Základom je podľa nej získavať potraviny z lokálnych zdrojov. Zelenina, ovocie, mliečne výrobky či múka - to všetko kupujú od miestnych farmárov a poľnohospodárov. A zaujímavosťou je, že im tieto suroviny dovážajú v debničkách či v iných opätovne použiteľných obaloch, ktoré im po spotrebovaní vrátia späť. Kruh je teda uzavretý a nevzniká takmer žiadny odpad.

Napríklad z tekvice nevyhodia vôbec nič. Jadierka sušia v sušičke a zvyšok pečú aj so šupkou, ktorá je podľa kuchárov rovnako chutná ako jadro.

Ani bylinky v tejto spoločnosti nevyjdú nazmar. Ak niečoho nakrájali viac, ako bolo treba, zvyknú ich zapiecť do talianskej chlebovej placky známej ako focaccia, ktorá je tým pádom zakaždým chuťovo iná a jedinečná. „Mohli by sme urobiť obyčajnú focacciu... ale namiesto toho sme sa inšpirovali zvyšnými bylinkami z víkendu,“ povedal šéfkuchár Dan Lewinsky, ktorý pomohol založiť cateringovú spoločnosť, v ktorej varia iba muži.

Nevyhadzujú ani použitý olej, no vyrábajú z neho mydlo, ktoré je pri ich práci z hygienických dôvodov naozaj nevyhnutné. „Je to spôsob, ako zabezpečiť recykláciu nášho odpadového oleja na jeho druhý účel,“ prezradil šéfkuchár.

Pri varení nepoužívajú ani jednorazové čistiace obrúsky, no spolupracujú s miestnym hand made tvorcom, ktorý im ich vyrába z tkaniny. Jedlo zas balia do opätovne použiteľných nádob, ktoré zákazníkom privezú a neskôr si ich aj vyzdvihnú.

Kontrolujú koše

Čo sa týka smetných nádob, pravidelne ich kontrolujú a zapisujú, čo v nich skončilo. „Každý týždeň sa pozeráme na konkrétny tok odpadu a snažíme sa ho vyriešiť... aby sme sa zbavili tohto odpadu,“ prezradila tajomstvo eko-podnikania pre ABC News.

Ak im napríklad zostanú šupky či škrupinky, odvážajú ich na kompostovisko v komunitnej záhrade v Sydney. Na niektorých zvyškoch zeleniny si však pochutia aj sliepky, ktoré im za zdravú stravu dajú plody svojej práce, ktoré opätovne zúžitkujú.

Niektoré typy balení však pre nich stále zostávajú veľkou výzvou. „Mäso je často balené v kryakovacom vrecku a to je zložité, pretože je to spôsob uchovávania potravín. Tieto veci sú pre nás pravdepodobne najťažšie, skutočne ich nemôžeme kontrolovať,“ prezradila Cooperová.

Vzor pre celé Sydney

Spoločnosť však v zelenom podnikaní podporil dokonca aj samotný námestník primátora mesta Sydney Jess Miller, ktorý Ilanu povzbudil, aby túto výzvu prijala a nevzdávala sa.

„Prišla ku mne, aby sa zaoberala problémom s odpadom z potravín... plasty predstavujú obrovské množstvo toho, čo nájdeme v červenom koši, a neexistuje žiadny spôsob, ako ich recyklovať... Takže je naozaj ťažké zabrániť tomu, aby odpad vôbec vznikal,“ uviedol Miller.

Dan the Man Cooking však ukazuje, že keď sa chce, všetko sa dá. Vďaka viacerým nápadom a opatreniam sa im podarilo odpad zredukovať až o 70 percent. A okrem toho do konca tohto roka plánujú z kuchyne odstrániť nepotrebné nádoby, pretože chcú, aby ich Zero Waste bolo naozaj s nulovým odpadom.

Malá cateringová spoločnosť je však inšpiráciou pre celé Sydney. Najväčšie austrálske mesto si totiž stanovilo svoj vlastný cieľ, a to aby do roku 2030 zmizlo zo všetkých skládok viac ako 90 percent odpadu.