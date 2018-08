TASR

Vo Falckom lese v Nemecku sa narodili ďalšie mláďatá rysa ostrovida

Otcom mláďat môže byť samec Cyril, ktorý bol do Falckého lesa translokovaný po úspešnom odchyte z Muránskej Planiny.

Rys ostrovid, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Bojnice 3. augusta (TASR) - Vo Falckom lese v Nemecku sa narodili ďalšie mláďatá rysa ostrovida. Ich otcami by mali byť samce, ktorí pochádzajú zo Slovenska, informovala hovorkyňa Národnej zoologickej záhrady Bojnice Simona Kubičková.

Ďalšiu úspešnú reprodukciu reštituovaných rysov v nemeckej Biosférickej rezervácii Falcký les zaznamenal partner bojnickej zoo Stiftung Natur und Umwelt v rámci projektu LIFE LUCHS. "Na hranici medzi Nemeckom a Francúzskom ide o druhý rok s úspešnou reprodukciou. Vlani priviedla na svet dve mláďatá, samčekov Filu a Palu, slovenská rysica Kaja. Otcom mláďat bol samček Lucky, pochádzajúci rovnako zo Slovenska. Tento rok však na našu radosť naši partneri potvrdili reprodukciu až u troch samíc," uviedla Kubičková.

Samicu Rosu, ktorú translokovali zo Švajčiarska v predchádzajúcom roku, lokalizoval výskumný tím pomocou údajov z telemetrie v blízkosti kamenného útvaru a úzkej jaskyne. "V jaskyni sa nachádzali najmenej dve mláďatá rysa, ale z dôvodu zlého prístupu k úkrytu mohlo byť iba jedno z mláďat podrobené veterinárnej prehliadke. Išlo sa o malého samca s hmotnosťou takmer jeden kilogram," priblížila hovorkyňa bojnickej zoo.

Až genetická analýza vzoriek slín podľa nej poskytne informácie o otcovstve. "Otcom mláďat môže byť samec Lucky, ktorého domovský okrsok prekrýva časť okrsku Rosi, avšak do úvahy pripadá aj susedný samec Cyril, ktorý bol do Falckého lesa translokovaný po úspešnom odchyte z Muránskej Planiny," ozrejmila.

Rovnako samica Jara, ktorú v apríli tohto roka vypustili do Falckého lesa zo Švajčiarska, sa už vo svojom prvom roku úspešne zapojila do reprodukcie. Znamená to, že rysica už pri svojom príchode bola v počiatočnej fáze gravidity. "Údaje z telemetrického obojku v máji signalizovali veľmi obmedzený pohyb rysice. Pri následnej kontrole našli nemeckí partneri pod vývratom starého stromu veľmi dobré kŕmené mláďa, opäť samčeka. Otcovstvo mláďat je rovnako predmetom výsledkov genetickej analýzy," doplnila Kubičková.

Navyše, aj rysica Kaja bola podľa nej prostredníctvom fotopasce zaznamenaná pri presúvaní jedného mláďaťa, pričom jej fotografie naznačovali možnosť prezencie aj druhého rysíčaťa, avšak pre potvrdenie takejto informácie budú potrebné ďalšie údaje. "Tieto bude trochu náročnejšie získať, pretože kapacita batérie telemetrického obojka sa Kaji od jej vypustenia z rehabilitačnej stanice v Národnej Zoo Bojnice v roku 2016 už minula," podotkla.

"Je veľkou výhrou pre biodiverzitu krajiny, že aj druhý rok po vypustení prvých rysov v Biosférickej rezervácii Falcký les bola úspešne zaznamenaná prezencia mláďat," komentovala správy ministerka životného prostredia Nemecka Ulrike Höfkenová.

Reprodukciou rysov je podľa tamojšieho vedúceho zoologického úseku Branislava Táma nadšená aj Národná zoologická záhrada v Bojniciach. "Pre nás je to obrovské zadosťučinenie a povzbudenie do ďalšej práce a veľmi sa tešíme, že náš výnimočný prístup k problematike rysa ostrovida prináša takéto úžasné výsledky," skonštatoval.