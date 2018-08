TASR

EURÓPSKA LIGA: Trenčín sa už teší na Feyenoord

V zápasoch s Feyenoordom chcú hráči zistiť, na čo vlastne majú a aký majú potenciál.

Tréner AS Trenčín Holanďan Ricardo Moniz (uprostred) vedie tréning svojho tímu, archívna snímka. — Foto: TASR Radovan Stoklasa

Bratislava 3. augusta (TASR) - Futbalisti AS Trenčín sa po postupe cez Górnik Zabrze v 2. predkole Európskej Ligy 2018/2019 môžu tešiť na holandský Feynoord Rotterdam. Poľská prekážka sa nezdolávala ľahko, ale postup zverencov trénera Ricarda Moniza je napokon úplne zaslúžený.

Trenčania chceli dať v odvete na štadióne v Myjave gól ako prví, čo sa im podarilo už v 10. minúte. Aj keď s prispením súpera, ktorý si strelil vlastenca. "Tento moment bol dôležitý. Potom sme dali aj druhý gól, čo definitívne rozhodlo. Takýto scenár sme si predstavovali. Náš postup je zaslúžený," povedal po zápase brankár Igor Šemrinec.

V určitých fázach zápasu sa zdalo, že postup AS sa rodí ľahko, hráči najmä v závere predvádzali kúsky s nádychom exhibície, všetko vyšperkoval lahodný gól Hamzu Čatakoviča v 90. minúte. "Ľahká cesta to však nebola. Základ postupu sme položili v Zabrze, aj keď sme mali i šťastie. Zdalo sa, že to je ľahké, lebo sa chalani bavili a držali v závere loptu, ale ľahké to určite nebolo," potvrdil Šemrinec, ktorý výkon mužstva vyhodnotil ako najlepší v sezóne: "Určite najlepší zápas z našej strany. Ale vrátim sa k prvému gólu. Ak by sme ho dostali my, nastala by panika. Od toho sa všetko odvíjalo ďalej."

Jediný problém pre Trenčanov nastal v 61. minúte, keď Daniel Smuga znížil náskok AS na 1:3. Stalo sa tak iba pár sekúnd po treťom góle Philipa Azanga. Brankár Šemrinec však zostal pokojný. "Neboli sme nervózni, bola 60. minúta, vedel som, že Poliaci nám potrebný počet gólov na postup nedajú."

V treťom predkole sa môžu hráči i fanúšikovia tešiť na holandský Feyenoord. Teda na súpera pre Trenčín veľmi špecifického. "Viete koho máme majiteľa, je to pre nás veľká výzva, v tíme máme veľa Holanďanov. Takže určite je to špecifický zápas a veľmi sa na neho tešíme. Podgorica mala nejakú úroveň, Zabrze bolo o úroveň vyššie. V zápasoch s Feyenoordom chceme zistiť, na čo vlastne máme a aký máme potenciál," dodal Šemrinec. Postup AS sa v krajine jeho najbližšieho súpera v EL očakával, aj preto sa do Myjavy vypravilo niekoľko novinárov z Holandska. Tréner Moniz im hneď po zápase odpovedal na otázky.