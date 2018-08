TASR

Dnes o 07:47 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní EURÓPSKA LIGA: Slovan postúpil do 3. predkola, čaká ho Rapid Viedeň

Belasí vo štvrtok na Pasienkoch v odvete 2. predkola zdolali maltský FC Balzan 3:1 a zmazali tak manko 1:2 z ihriska súpera.

Na snímke vpravo hráč Slovana Moha a vľavo hráč Balzana Ivan Božovič v súboji o loptu v odvete 2. predkola kvalifikácie Európskej ligy UEFA ŠK Slovan Bratislava - Balzan FC 2. augusta 2018 v Bratislave. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 3. augusta (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do 3. predkola Európskej ligy UEFA 2018/19. Vo štvrtok na Pasienkoch v odvete 2. predkola zdolali maltský FC Balzan 3:1 a zmazali tak manko po prehre 1:2 z ihriska súpera. Zverenci trénera Martina Ševelu sa v boji o play off stretnú s rakúskym Rapidom Viedeň, v prvom stretnutí nastúpia doma vo štvrtok 9. augusta, odveta vo Viedni je na programe vo štvrtok 16. augusta.

Skóre otvoril v 7. minúte domáci útočník Aleksandar Čavrič zo Srbska, v druhom dejstve dve gólové poistky pridal slovinský útočník Andraž Šporar. Slovan sa ale o postup triasol po znížení Brazílčana Cadua v 77. minúte z priameho kopu. Rekordný slovenský majster v 1. predkole vyradil moldavský Orhei po výhrach vonku 4:2 a doma 5:0, teraz má tak istotu najmenej ďalších dvoch zápasov v EL.

Odveta 2. predkola EL 2018/19: Slovan Bratislava - FC Balzan 3:1 (1:0) Góly: 70. a 71. Šporar, 7. Čavrič - 77. Cadu, ŽK: Šulla, Hološko, Božikov - Božovič, Kaljevič, Cadu, Šljivič. Rozhodovali: Boucaut - Conotte, Cremers (všetci Belg.), 4176 divákov. /prvý zápas: 1:2, do 3. predkola postúpil Slovan/ Slovan Bratislava: Šulla - Apau, Saláta, Bajrič, Božikov - Nono - Savičevič (82. De Kamps), Dražič (87. Hološko), Moha – Čavrič (75. Cmiljanič), Šporar FC Balzan: Sultana - Božovič, Johnson, Serrano, Bezzina (83. Majdevac) - Šljivič, Lepovič (75. Correa) - Ljubomirac, Cadu, Lecao (62. Effiong) - Kaljevič

"Belasí" od prvých sekúnd potvrdzovali, čo avizovali pred duelom. Na súpera vybehli agresívne a spustili na neho oheň a síru. V 1. minúte hlavičkoval Šporar nad, v 2. minúte sa do sóla dostal Čavrič, jeho strelu ale brankár Sultana skvele vyrazil na roh. Slovan sa presadil z tlaku v 7. minúte, keď Mohov center z ľavej strany Sultana rukou vyrazil pred Čavriča, ktorý v páde otvoril skóre. Nápor domácich mohol "schladiť" Lecao v 13. minúte, ale strelou cez Apaua trafil tyč brány Slovana. V 16. minúte to skúsil opäť Šporar, jeho technickú "obaľovačku" však Sultana skvele vyrazil na roh. V 20. minúte na druhej strane výborne zasiahol brankár Šulla pri strele Ljubomiraca. Po polhodine hry minul v ďalšej výbornej šanci Šporar a o päť minút mal Sultana po tečovanej lopte slovinského útočníka šťastie, keď tá mu spadla rovno do náručia. Slovan súpera takmer nepúšťal na vlastnú polovicu, ale nebol efektívny. Saláta v 41. minúte po rohu hlavičkoval nad a v 43. minúte po Čavričovej prihrávke chýbali Šporarovi centimetre, aby zakončil do odkrytej brány.

Slovan nastúpil do 2. polčasu nekoncentrovane a mohol pykať, v 48. minúte s vypätím všetkých síl jeho obrana pri zmätkoch postupne zablokovala strely Ljubomiraca, Lecaa aj Kaljeviča, najmä tá Lecaova vyzerala veľmi nebezpečne. Domáci sa dostali do útlmu, chýbal im pohyb a taktovku nechali v týchto fázach hosťom. Na nohy ich mohol postaviť v 58. minúte odpískaný pokutový kop po faule na Šporara, Čavrič ale penaltu trestuhodne zahodil, keď pri rozbehu spomalil a jeho nepresnú pokazenú strelu Sultana vyrazil. Domáci nevyzerali najlepšie, ale v 70. minúte ich z trápenia vytrhol Šporar, ktorý to zobral na seba, vnikol z ľavej strany do šestnástky a nekompromisnou bombou pod hornú tyč zvýšil na 2:0. Otrasený súper vzápätí inkasoval opäť, keď sa do rýchleho brejku dvoch na jedného dostal po dobrej práci Dražič, zasekol si obrancu a prihral Šporarovi, ktorý do odkrytej brány trafil presne. Potom ale opäť Slovan ukázal odvrátenú tvár. Šulla vybehol pred pokutové územie a fauloval v šanci súperovho striedajúceho hráča Effionga, za čo videl so šťastím "iba" žltú kartu. Z následného priameho kopu Cadu znížil na 1:3, keď prestrelil múr. Malťania začali hrať vabank, potrebný druhý gól však nestrelili ani v nadstavených štyroch minútach. V úplnom závere ešte nevyužil obrovskú šancu v nájazde Moha.

Hlasy po zápase:

Martin Ševela, tréner ŠK Slovan Bratislava: "Nehrá sa na dominanciu, ktorá bola opäť na našej strane, ale na góly. Vyšiel nám vstup do zápasu, ujali sme sa vedenia, ale súper hru neotvoril. Sami sme si to skomplikovali za stavu 3:0, ale postupový cieľ sme splnili a to je hlavné. Asi si musíme prejsť aj takýmito zápasmi a emóciami. Rapid nebude jednoduchý súper, pred dvoma rokmi som proti nemu viedol Trenčín. Doma sme prehrali 0:4, keď sme hrali naivne a súper nás trestal gólmi z brejkov. Víťazstvo 2:0 vo Viedni už nám nebolo nič platné."

Andraž Šporar, útočník ŠK Slovan Bratislava: "Bol to náročný zápas, ale jeho väčšiu časť sme mali pod kontrolou. Po znížení súpera na 1:3 sme trochu znervózneli a museli sme o postup bojovať, ale myslím, že sme boli jednoznačne lepší a zaslúžene ideme ďalej. Najskôr sa sústredíme na zápas s Michalovcami, až potom sa budeme pripravovať na Rapid Viedeň."

Marko Micovic, tréner FC Balzan: "Zápas rozhodol prvý rýchly gól a naše hrubé chyby. Prišli sme do Bratislavy pokúsiť sa o prekvapenie. Chceli sme kontinentálnej Európe ukázať, že vieme hrať kvalitný futbal, a že výhra v prvom zápase nebolo náhodné. Slovan má kvalitný káder a postúpil zaslúžene, lebo si vytvoril veľa šancí. Individuálna kvalita bola na jeho strane. Slovanu gratulujem, ale gratulujem aj mojim hráčom, ktorí odovzdali na ihrisku všetko."

Vladimir Simovič, športový riaditeľ FC Balzan: "Vedeli sme, že hráme proti väčšiemu klubu ako sme my. Slovanu gratulujem k postupu a držím mu palce proti Rapidu Viedeň. My sme odohrali dva výborné zápasy. Boli otvorené, mali sme svoje šance."