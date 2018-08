TASR

Navýšenie počtov študentov medicíny v 1. ročníku je efektívne, tvrdí MZ

Podľa rezortu zdravotníctva o niekoľko rokov začnú vychádzať absolventi, ktorí postupne nahradia lekárov vo vyššom dôchodkovom veku.

Na archívnej snímke vľavo premiér SR Peter Pellegrini a vpravo ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská. — Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 2. augusta (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) odmieta štvrtkové tvrdenie Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) a Slovenskej asociácie študentov medicíny, že v prípade navýšenia počtov študentov medicíny v prvom ročníku lekárskych fakúlt, ide o krátkodobé a nekoncepčné riešenie. Podľa rezortu zdravotníctva je to riešenie, ktoré je efektívne z dlhodobého hľadiska. TASR o tom informovala hovorkyňa MZ Zuzana Eliášová.

"O niekoľko rokov nám začnú vychádzať absolventi, ktorí postupne nahradia lekárov vo vyššom dôchodkovom veku. Považujeme to preto za systémový krok a odmietame nečinne prihliadať na to, ako sa priemerný vek lekárov v našom systéme zvyšuje. Preto robíme postupné systematické kroky tak, aby sa stav zlepšoval," uviedol rezort zdravotníctva.

ŠRVŠ a Slovenská asociácia študentov medicíny považujú návrh premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby lekárske fakulty prijímali viac študentov, za nekoncepčný. Ako dôvod uvádzajú, že aj keď štát školám pridá financie na nových študentov, problém bude s praktickou výučbou v nemocniciach. Nepozdávajú sa im ani návrhy opozície a riešenie nedostatku lekárov vidia najmä v zlepšení ich platových a pracovných podmienok. S vlastnými návrhmi plánujú študenti prísť do konca leta.

MZ potvrdilo, že rokuje s ministerstvami školstva a financií o problematike navýšenia počtov študentov medicíny v prvých ročníkoch. Zároveň sa rezort zdravotníctva snaží, aby študenti vo zvýšenom počte mohli od septembra na lekárske fakulty nastúpiť. "Množstvo študentov navyše, ktorých môžu lekárske fakulty od septembra prijať, bolo zároveň diskutované s dekanmi lekárskych fakúlt," uviedla Eliášová.

Pellegrini v polovici júna vyzval lekárske fakulty, aby do ďalšieho akademického roku prijali vyšší počet študentov, čím by sa v budúcnosti zmiernil nedostatok lekárov na Slovensku. Lekárske fakulty v Bratislave, Martine a Košiciach by mali dodatočne prijať 185 nových študentov všeobecného lekárstva. Štát to bude stáť približne dva milióny eur.