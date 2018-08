TASR

Dnes o 20:22 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Plavci SR idú na ME v Glasgowe s pokorou, cieľom sú osobné rekordy

Šesť mužov a štyri ženy absolvujú celkovo 31 individuálnych štartov.

Na snímke slovenský plavec Richard Nagy. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 2. augusta (TASR) - Slovenskí reprezentanti v plávaní v stredu odleteli do dejiska ME v škótskom Glasgowe. Šesť mužov a štyri ženy absolvujú celkovo 31 individuálnych štartov.

Lídrom slovenskej výpravy by mal byť 26-ročný Richard Nagy, ktorý pred dvoma rokmi získal na ME v dlhom bazéne v Londýne striebro na 400 m polohové preteky. Športový riaditeľ Slovenskej plaveckej federácie (SPF) Miroslav Nowak vkladá veľké nádeje tiež do ďalšej dvojice reprezentantov: "Teší nás výkonnosť Tomáša Klobučníka, ktorá má stúpajúcu tendenciu. Má formu, aby zaplával slovenské rekordy. Medzi ženami by sa mohla o dobré umiestnenie pokúsiť Andrea Podmaníková. Všetci plavci sú zdravotne v poriadku a veríme, že dosiahnu výkony na hranici svojich možností."

Kontinentálny šampionát čaká takisto akvabely Nadu Daabousovú s Dianou Miškechovou. "Pokiaľ ide o ambície nášho dua, nemáme veľké oči, pretože je to nový pár, ktorý bude na takomto vrcholnom podujatí štartovať prvýkrát. Uvidíme, ako to bude dievčatám v silnej konkurencii spolu fungovať. V sólach má Nada Daabosuová šancu postúpiť do finále vo voľnom programe a môže skončiť medzi tuctom najlepších aj v technickom. Verím, že v technickej zostave zvládne veľmi rizikový posledný element, za ktorý môže dostať vysokú známku, no v prípade zaváhania i nulu. Je to hop alebo trop. Pravidlo, ktoré na ME vyskúšajú prvýkrát, určite výrazne zamieša kartami," povedala pre TASR choreografka slovenských zostáv Nora Szauder.