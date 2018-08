TASR

V obci Barca si pripomenuli obete rómskeho holokaustu

Pietnej akcie sa zúčastnili splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz, Aaron Singleterry z veľvyslanectva USA a predstavitelia rómskych organizácií, miestnej správy i samosprávy.

Na snímke v strede zástupca Veľvyslanectva USA v SR Aaron Singleterry pri kladení venca k pamätnej tabuli obetiam rómskeho holokaustu v obci Barca v okrese Rimavská Sobota 2. augusta 2018. — Foto: TASR/Branislav Caban

Barca 2. augusta (TASR) – Obetiam rómskeho holokaustu, nazývaného porraimos, bola venovaná pietna spomienka, ktorá sa konala vo štvrtok v obci Barca na juhu Rimavskosobotského okresu. Pietnej akcie sa zúčastnili splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz, Aaron Singleterry z veľvyslanectva USA a predstavitelia rómskych organizácií, miestnej správy i samosprávy.

„Je veľmi dôležité, aby sme si nemysleli, že to, čo už bolo – teraz narážam na rómsky holokaust – sa už nemôže opakovať. Vidíme udalosti v rôznych krajinách, aj na západ od nás, napríklad v Taliansku, aj na východ od nás, napríklad na Ukrajine, ale tiež v rôznych slovenských mestách a obciach, kde rasová nenávisť a nenávisť proti Rómom rastie,“ podotkol Ravasz, podľa ktorého sme veľmi blízko k tomu, aby sa opäť stali veci, ktoré sú už minulosťou. „Je naša úloha nedopustiť ich zopakovanie,“ dodal.

Podľa Singleterryho nám utrpenie holokaustu musí navždy pripomínať, aké dôležité je bojovať proti predsudkom, xenofóbii a nenávisti v spoločnosti. „Nestačí však zostať pri prázdnych slovách a vyhláseniach. Musíme aj pri našich každodenných činoch dbať na rázne odmietnutie všetkých foriem diskriminácie, intolerancie a rasizmu,“ zdôraznil.

Organizátori počas pietneho aktu vyjadrili aj nespokojnosť s útokmi na Rómov na Ukrajine. Ako v príhovore spomenul Csaba Horváth z organizácie Spoločnými silami za rozkvet Gemera, pred niekoľkými týždňami tam radikáli podpálili rómsky tábor pri meste Ľvov a zavraždili 24-ročného muža.

„Po rokoch vrážd Rómov v Maďarsku ich tamojší politici prirovnávajú k migrantom. Na Slovensku minulý týždeň útočníci napadli dvojicu len preto, lebo bola rómskej národnosti,“ poznamenal Horváth s tým, že tieto útoky, bohužiaľ, politikov nezaujímajú a nikto pre ne nezvoláva tlačové konferencie.

Pamätný deň rómskeho holokaustu si svet pripomína z iniciatívy poľských Rómov a medzinárodných rómskych organizácií každoročne 2. augusta. Je spomienkou na udalosť počas druhej svetovej vojny, keď bolo v noci z 2. na 3. augusta 1944 zavraždených zhruba 2900 Rómov pri likvidácii nemeckého nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau neďaleko Osvienčimu na území dnešného Poľska. Odhaduje sa, že počas celej vojny zomrelo okolo 300.000 európskych Rómov.

V Prešove si holokaustu uctili výstavou a darovaním krvi

Medzinárodný deň spomienky na holokaust Rómov si pripomenuli vo štvrtok na Úrade Prešovského samosprávneho kraja (PSK) výstavou Porraimos – rómsky holokaust. Cieľom podujatia bolo upozorniť verejnosť na to, že nacistické zločiny boli spáchané nielen na Židoch, ale aj na Rómoch. TASR informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov PSK.

Výstavu, ktorá sa sústreďuje aj na vtedajšiu situáciu slovenských Rómov a vojnový Slovenský štát, otvorila predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Anna Verešová, riaditeľ OZ inCem Peter Pollák a predseda PSK Milan Majerský.

"Každý jeden Slovák by sa mal hanbiť, že aj toto sa udialo v dejinách slovenského národa. Niet väčšej hodnoty, ako je ľudský život, a preto by sme ho mali chrániť od počatia až po prirodzenú smrť v akejkoľvek rodine a národnosti. Som presvedčený o tom, že v Prešovskom samosprávnom kraji je dosť miesta pre všetkých. Preto by sme mali žiť ako jedna veľká rodina v jednom veľkom dome. Táto aktivita naozaj iba zvýrazňuje a podporuje to, že takýto holokaust sa nikdy nesmie zopakovať. A to nielen v slovenskej histórii, ale vôbec vo svete," uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Expozícia približuje aj pracovný tábor v Hanušovciach nad Topľou, v ktorom počas druhej svetovej vojny budovali Rómovia z celého Slovenska železnicu na trati Prešov – Strážske. V pracovnom útvare podľa Heilovej tvrdo pracovali a umierali za ťažkých neľudských podmienok.

Súčasťou podujatia bolo aj dobrovoľné darovanie krvi. Cieľom bolo poukázať na fakt, že krv má rovnakú farbu, a to bez ohľadu na rasovú príslušnosť. Národná transfúzna spoločnosť odobrala darcom dohromady 5,4 litra krvi.

"Dnes sme mali možnosť aj darovaním krvi ukázať, že rovnako v rómskych telách koluje červená krv. Aj to je dôkazom toho, že sme si naozaj rovní a odlišnosti medzi nami sú len v tom, že ja mám tmavšiu pokožku," skonštatoval riaditeľ OZ inCem Peter Pollák.

Počas výstavy sa predstavila i rómsko-slovenská evanjelizačná kapela F6, prítomní zároveň vzdali úctu obetiam holokaustu spoločnou modlitbou a minútou ticha. Organizátorom výstavy je občianske združenie inCem a Prešovský samosprávny kraj. Partnerom podujatia je Národná transfúzna služba Prešov. Verejnosť si ju môže pozrieť v priestoroch úradu do konca augusta.

Noc z 2. na 3. augusta v roku 1944 sa zapísala do dejín ako jedna z najtragickejších. Pri likvidácii najväčšieho koncentračného tábora pre Rómov Auschwitz-Birkenau vtedy zomrelo takmer 2900 Rómov a Sintov. Celoeurópsky odhad je podľa Heilovej 300.000 až pol milióna zavraždených Rómov.