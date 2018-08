Iveta Bátrnová

Dnes o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Matka túžila mať na svadbe syna, o ktorého prišla. Muž, ktorému v hrudi bije jeho srdce, letel tisíce kilometrov, aby ju potešil

Po príchode neznámeho svadobčana sa nevesta rozplakala od šťastia. Jej príbeh dojme aj vás.

Žena zažila na vlastnej svadbe najväčšie prekvapenie svojho života. — Foto: Koláž DN/Facebook/LoveAdventured

JUNEAU 2. augusta - Niektorí ľudia sa v živote musia vysporiadať so situáciami, aký by si neprial zažiť nikto. Často sa im však nijako nedá zabrániť, hoci pri pomyslení na ne až zabolí pri srdci. Becky Turneyová (40) z Aljašky takto prišla o svojho 19-ročného syna Tristona. Potom sa však stalo niečo, čo dojalo nielen ju, ale aj ľudí po celom svete.

Špeciálny dar od snúbenca

Keď sa ako-tak vyrovnala s jeho stratou, bola odhodlaná žiť ďalej a rozhodla sa vydať za svojho snúbenca Kellyho. V deň svadby však zažila obrovské prekvapenie, o akom by sa neodvážila ani snívať. Kelly si totiž pre ňu pripravil špeciálny darček, o ktorom do poslednej chvíle nemala ani najmenšie tušenie.

Neznámy svadobčan

Becky si zo všetkého najviac priala mať na svadbe svojho syna, hoci v hĺbke srdca dobre vedela, že to už nie je možné. Na svadbe sa vzápätí objavil muž, ktorý to všetko zmenil.

Strata syna ju ako matku ju veľmi bolela, napriek tomu po jeho smrti súhlasila s tým, aby boli nepoškodené orgány transplantované niekomu, kto ich potrebuje. Vďaka jej veľkorysému rozhodnutiu srdce jej syna zachránilo život istého Jacoba Kilbyho. Keď ho jej snúbenec vyhľadal a požiadal, aby prišiel na ich svadbu, ochotne súhlasil. Hoci kvôli tomu musel letieť tisíce kilometrov, vedel, že toto jednoducho musí urobiť.

Galéria

Galéria

Dojímavý tlkot srdca

Keď Becky zistila, že tomuto mužovi bije v hrudi srdce jej syna, zaplavili ju emócie. Bola dojatá a zároveň šťastná, že aspoň týmto spôsobom môže byť v jej veľký deň jej milovaný syn spolu s ňou. Dokonca sedadlo, ktoré symbolicky nechala prázdne práve pre svojho syna, nezostalo nevyužité.

Dojatá Becky si pomocou stetoskopu vypočula aj tlkot synovho srdca a to, čo prežívala, je ťažké opísať. "Bol to najúžasnejší moment v mojom živote. Bol to ten najlepší dar na svete," citoval nevestu portál Mirror. S Jacobom sa odvtedy rodina často navštevuje a Becky takto aspoň čiastočne získala naspäť syna, o ktorého predtým prišla.