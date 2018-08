Slováci založili internetový obchod s remeselnými výrobkami od hendikepovaných. Zaujali aj Google

Kristína Jurzová

Pomocnú ruku sa rozhodli podať tým, ktorí ju najviac potrebujú. Našli v nich silu, krásu a dokonalosť. A ich sociálne podnikanie s hendikepovanými ľuďmi ocenila aj megaspoločnosť Google.

Vprovo Ivan z tímu HendiKup, ktorý je na vozíčku. — Foto: archív HendiKup

BRATISLAVA 4. augusta (Dobré noviny) – Predstavte si, že by ste mali vyrobiť výrobok so zdravotným znevýhodnením, niekedy až v bolestiach. Prekonávali by ste sami seba, pretože do svojho diela ste možno investovali oveľa viac času, úsilia a pozornosti než bežný handmade výrobca. A potom možno príde niekto, komu vaše dielo nebude pripadať „dokonalé“... Lenže ono v skutočnosti dokonalé je, pretože skrýva za sebou silný ľudský príbeh.

Svoje o tom vedia aj Ivan Páleník a Diana Šilonová, ktorí „kolieskujú“ na invalidných vozíkoch. Spolu s Marekom Paulovičom vytvorili jedinečný projekt Hendikup, ktorý združuje šikovných a inšpiratívnych ľudí so zdravotným znevýhodnením a podporuje ich v mikropodnikaní. Lenže je v tom oveľa viac. Širšej verejnosti sa snažia ukázať, že aj takíto ľudia majú čo ponúknuť svetu a vedia byť prínosom pre spoločnosť. A že je to naozaj unikátny projekt, dokazuje aj grant od megaspoločnosti Google, ktorá ich nápad podporila.

O tom, ako to celé vzniklo, v čom je sociálne podnikanie náročné, ale aj o rôznych vtipno-trápnych momentoch porozprával Dobrým novinám vždy dobre naladený Marek Paulovič.

Zľava: Ivan, Marek a Diana, ktorí stoja za projektom HendiKup. Foto: archív HendiKup

Ako vznikol projekt HendiKup a čo je jeho cieľom?

HendiKup vznikol v našich hlavách už dávno pred jeho realizáciou, ešte v roku 2015, ale spustený bol po detailnej príprave až o dva roky neskôr na jeseň 2017. Náš projekt združuje šikovných a inšpiratívnych ľudí so zdravotným znevýhodnením a podporuje ich v mikropodnikaní. Cieľom nie je len podporiť ich finančne legálnym zastrešením predaja výrobkov a služieb, ale predovšetkým vytvárať pozitívny imidž o celej komunite ľudí so zdravotným postihnutím v širšej spoločnosti, že tiež majú čo ponúknuť svetu a vedia byť prínosom pre spoločnosť.

Snažíme sa tak riešiť niekoľko sociálnych problémov zároveň. Ako prvé riešime legálnu stránku predaja. Veľmi veľa umelcov totiž, takpovediac, vyrába „do šuflíka“, lebo na samostatný legálny predaj by potrebovali živnosť a mali strach, že by si živnosťou a zvýšeným príjmom ohrozili nárok na finančné príspevky zo štátu. Preto ich zastrešujeme v HendiKupe, kde pôsobíme ako oficiálny predajca a oni vystupujú ako „značka“ produktu, ktorý reprezentujú a ktoré od nich objednávame sporadicky ako od umelcov. Umožňujeme im tak dostať ich výtvory ďalej ako len do vlastného okruhu známych. Po druhé, považujeme za správne podporovať ľudí v tom, čo ich baví, aby sa v tom rozvíjali a mohli byť za to náležite ocenení, čo je zase taký pozitívny psychologický dopad. Aby sme mohli ich predaj a činnosť čo najefektívnejšie podporiť, zastrešujeme ich aj po marketingovej stránke – robíme s nimi rozhovory, ktoré pravidelne publikujeme, fotky výrobkov im profesionálne nafotíme, naši copywriteri pomôžu doladiť texty profilu a výrobkov, vytvárame im SEO na mieru, investujeme do reklamy a podobne. A po tretie, šírením výrobkov a príbehov výrobcov pomáhame búrať mýty o zdravotne znevýhodnených, vytvárame pozitívne vzory v komunite a ponúkame inšpiráciu príbehmi našich výrobcov pre majoritnú spoločnosť.

Tím HendiKup je vždy pozitívne naladený. Foto: archív HendiKup

Prečo ste sa rozhodli venovať ľuďom so zdravotným postihnutím?

Všetci traja máme úplne rozdielne zázemie. Mňa osobne to vždy intuitívne ťahalo pomáhať týmto smerom, možno aj z takej vďaky, že som sa neraz podobnému osudu vyhol. Ivo a Diana sú súčasťou širšej komunity a už v nej „kolieskujú“ nejakú tú dobu, takže pre nich to bolo pretavenie vízie zmysluplného projektu v niečo, čo im je blízke.

Chcel som sa venovať aj sociálnemu podnikaniu a pomôcť komunite zdravotne znevýhodnených, Ivo a Diana boli v tej dobe inovátori v oblasti monitoringu bezbariérovosti. Tuším to raz padlo ako jeden z takých tých nápadov pri káve, že bolo by super spraviť niečo takéto. Tak sme sa toho chytili.

Levanduľový vankúšik je ušitý ručne a s láskou. Foto: archív HendiKup

Máte e-shop, lenže nie len taký klasický, ako sú ostatné. V čom spočívajú základné rozdiely?

Náš e-shop nie je o výrobkoch, ale predovšetkým o príbehoch a o ľuďoch. Za každým výrobkom sa skrýva jedinečný príbeh jedného z výrobcov, ktorý sa rozhodol len tak sa nevzdať a vziať život pevne do svojich rúk aj napriek svojmu zdravotnému znevýhodneniu. Veľa z týchto príbehov je inšpiratívnych aj pre nás ostatných a často dôkazom nezlomnej ľudskej sily. Zákazník tak nedrží v ruke klasický handmade produkt, ale vie, že za ním stojí konkrétny človek so svojím životným osudom, ktorý do svojho diela možno investoval oveľa viac času, úsilia a pozornosti než bežný handmade výrobca. Nie je to teda tuctový výrobok, ale nesie v sebe veľa pozitívneho ako hrdosť, odhodlanie a inšpiratívny príbeh.

Aj takéto ručne maľované obrazy si môžete kúpiť vďaka HendiKup. Foto: archív HendiKup

Čo všetko ponúkate a kam putujú peniažky po kúpe produktov?

Ponúkame širokú paletu výrobkov a služieb od obrazov cez handmade výrobky z levanduľe, dreva, ručne robené mydlá a obálky, hrnčiarske výrobky, profesionálne fotoobrazy až po služby, ako je doučovanie francúzštiny, latinčiny a psychologické poradenstvo cez Skype. Snažíme sa mať čo najrôznorodejšiu ponuku, ktorá odzrkadľuje šikovnosť komunity v mnohých oblastiach.

Peniaze za predaj výrobkov putujú v prvom rade výrobcovi a zvyšná provízia ide na podporu HendiKupu a marketing pre ďalších výrobcov. Naše výdavky a príjmy sú zatiaľ minimálne – máme zamestnaného jedného človeka so zdravotným znevýhodnením na polovičný úväzok. Zvyšok sú dobrovoľníci, ale pevne veríme, že keď sa predaj rozbehne, budeme môcť našu činnosť ešte viac sprofesionálniť a dokážeme nielen plne pokryť vlastné výdavky, ale aj zaplatiť ďalších ľudí do tímu.

Plánujete vyjsť aj s „kožou“ na trh a ukázať šikovnosť svojich ľudí a ich tvorbu aj niekde v uliciach?

Určite áno, občas sa takto ukážeme na Dobrom trhu a firemných akciách. Momentálnou je však prioritou vyšperkovať web, naplno rozbehnúť online predaj a až potom sa zamerať na offline, keď budeme mať na to čas a kapacity.

Tím HendiKup počas Profesia Days. Foto: archív HendiKup

V čom je sociálne podnikanie náročné?

Sociálny podnikateľ nie je „ani ryba ani rak“. (úsmev) Neziskovky naň pozerajú, že čo to vymýšľa a bežní podnikatelia zase nemusia chápať zisk ako druhoradý cieľ. Rovnako ako má každá forma svoje plusy a mínusy, niekedy sa nemusí podariť všetky výhody skĺbiť, ale práveže niekedy na vás doľahnú naraz nevýhody oboch, ktoré pracujú vo váš neprospech. Bežná firma si napríklad nemôže pomôcť 2 % z dane a neziskovka by zase nemala vytvárať zisk. My máme ešte stále bližšie k tej neziskovke, ale veľmi ašpirujeme na to, aby sme do budúcna mohli byť sociálnym podnikom. Ako inak dokázať šikovnosť komunity zdravotne znevýhodnených než tak, že si dokážu samostatne zarobiť a uživiť vlastný projekt, keď sú dnes peniaze takým synonymom úspechu?

Za každým produktom sa skrýva nejaký ten príbeh. A vraví sa, že každý umelec chtiac či nechtiac „vtiskne“ do svojho diela aj kúsok seba. Ako pomáha tvorba ľuďom so zdravotným postihnutím?

Táto otázka ma dostala, lebo si netrúfam veľmi hovoriť za nich. Predstavte si však, že by ste mali vyrobiť výrobok so zdravotným znevýhodnením, niekedy až v bolestiach, prekonávali by ste sami seba. Nezhmotnili by ste v takom výrobku to najlepšie zo seba a neboli na to právoplatne hrdí?

V projekte HendiKup viete, koho podporujete. Napríklad nevidiacu Soňu, ktorá je naozaj šikovná. Foto: archív HendiKup

Život ľudí s hendikepom nie je jednoduchý, to je bez debaty. Ako vnímate ich súčasné postavenie v spoločnosti, ako by im mal pomáhať štát a čo môže spraviť každý z nás pre to, aby sa im žilo aspoň o kúsok ľahšie?

Keď sme u tých dobrých správ, veľmi sa tešíme z nedávnych legislatívnych zmien, ktoré pomohli lepšie oceniť prácu osobných asistentov (pokojne prepojte s článkom na webe, ktorý som pred pár mesiacmi u vás čítal). Pre bežného človeka je to len taká milá novinka, ale pre komunitu to znamená veľa, pretože sú na pomoc asistentov priamo odkázaní. Na druhej strane ale treba podotknúť, že ľudí so zdravotným znevýhodnením netreba brať „v rukavičkách“, ale treba ich vnímať rovnocenne a rovnako ako bežných ľudí. Oni nestoja o ľútosť, nepotrebujú pomoc, potrebujú skôr asistenciu. Ak som pochopil správne Iva a Diu, pre zdravotne znevýhodnených je najdôležitejšie byť súčasťou širšej komunity ľudí a viesť zmysluplný život, čím sa de facto nijako nelíšia od nás „zdravých“.

A čo môžeme my spraviť pre nich? Nuž, brať ich rovnocenne a správať sa k nim prirodzene. (úsmev) Pre bežných ľudí, ktorí nikdy nemali skúsenosť s niekým so zdravotným znevýhodnením, môže byť také stretnutie zo začiatku veľmi stresujúce a nekomfortné. Človek je príliš ostražitý a bojí sa, aby niečo nepokazil.

Ja osobne som si týmto tiež musel prejsť a stalo sa mi kopec vtipno-trápnych momentov, po ktorých som sa potom chytal za hlavu. Našej slabozrakej kolegyni Eke, ktorá nám pomáha kontrolovať texty, som napríklad povedal „hoď prosím na toto očko...“ a našej nevidiacej výrobkyni Soni som zase medzi rečou zatrúsil, že „veď uvidíme, kedy sa uvidíme“ alebo sa nadšene spýtal, že „čo hovoríš na tieto fotky?“. (úsmev) V tom zápale som totiž úplne zabudol na to, že nejaké zdravotné znevýhodnenie majú. Ale tak zase na druhej strane, kto nič nerobí, nič nepokazí.

Práca s keramikou je náročná, no aj v podaní hendikepovaných ľudí precízna. Foto: archív HendiKup

Váš projekt podporila grantom aj spoločnosť Google. O čo presne išlo, čo bolo najťažšie a na čo ste financie využili, resp. využijete?

Podporu zo spoločnosti Google berieme ako zlomový úspech v snahe šíriť povedomie projektu do širšej spoločnosti. Grant od Googlu pre neziskovky umožňuje využívať platenú textovú reklamu do určitej výšky zdarma, čo u nás a v zahraničí výrazne pomáha neziskovkám „dať o sebe vedieť“ v dnešnom digitálnom a veľmi náročnom konkurenčnom prostredí.

Od Googlu je to krásne gesto, že ponúka možnosť reklamy zadarmo práve tým, ktorí si ju vo väčšine prípadov nemôžu dovoliť. Pomáha tak udržiavať rovnováhu v marketingu medzi ziskovým a neziskovým sektorom. Okrem toho je súčasťou grantu možnosť využívať komerčné riešenie Google produktov pre firmy, tzv. G-suite. Tieto riešenia plánujeme čoskoro implementovať a zefektívniť tak naše procesy. Samotný grant je pre nás veľkým záväzkom a budeme sa snažiť ho využívať čo najzodpovednejšie. Treba však pripomenúť, že tento grant môže získať každá neziskovka, pokiaľ splní pravidlá. Pre nás to bolo, paradoxne, ťažšie práve kvôli tomu, že sme na takej veľmi tenkej predelovacej hranici medzi neziskovkou a sociálnym podnikom.

Zľava: Ivan, Marek a Diana, ktorí stoja za projektom HendiKup. Foto: archív HendiKup

Aké sú vaše plány do budúcnosti?

V septembri chystáme v Bratislave benefičný koncert za účasti komorného orchestra Slovenskej filharmónie a slávneho huslistu Dalibora Karvaya. Radi by sme týmto koncertom vyzbierali peniaze na vytvorenie nového a lepšie fungujúceho webu a e-shopu, čo je základným predpokladom pre ďalšie fungovanie projektu. Popri tom chceme naberať nových výrobcov a šíriť osvetu.

Po úspešnom etablovaní projektu na Slovensku by sme sa radi rozšírili do Čiech a potom ktovie, čo pre nás ešte budúcnosť pripraví? (úsmev)