Dominika Dobrocká

Dnes o 14:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Jeden z najlegendárnejších seriálov sa vracia: Chlpatý Alf hlási návrat

Legendárny Alf opäť ožije.

— Foto: csfd.cz

BURBANK,KALIFORNIA 2. augusta - Seriály vládnu dnešnému svetu. Je ich také množstvo, že aj ten najväčší milovník v tom má občas neporiadok. Medzi najlegendárnejšie a najobľúbenejšie sa však navždy zapísal seriálový sitkom Alf. Ak sa náhodou zamýšľate nad tým, o čom tento seriál bol, pripomeňme si to. Alf je mimozemšťan, ktorého loď havarovala v garáži štvorčlennej rodiny Tannerovcov. Od tejto chvíle sa pokojný rodinný život zmenil na nekonečné dobrodružstvá a zážitky. Aj napriek problémom Alf celej rodine prirástol k srdcu. Otca Willieho Tannera stvárnil Max Wright, matku Kate Tannerovú stvárnila herečka Anne Schedeenová, dcéru Lynn Tannerovú si zahrala Andrea Elsonová a najmladšieho člena rodiny syna Briana Tannera si zahral herec Benji Gregory.

Slovenský divák si tento seriál pamätá aj vďaka úžasnému dabingu Stana Dančiaka, ktorý prepožičal hlas chlpatému Alfovi. A tí, ktorí by si príbeh o mimozemšťanovi s ôsmimi žalúdkami chceli oživiť, vyzerá to nádejne. Americká spoločnosť Warner Bros. totiž pripravuje remake obľúbeného Alfa. Informoval o tom magazín The Hollywood Reporter a prezradil aj to, že na projekte spolupracujú aj pôvodní tvorcovia Tom Patchett a Paul Fusco.