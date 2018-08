TASR

Horúčavy v Česku donútili na ústup aj kliešte

Kliešte, ktoré žijú vo výške približne 40 centimetrov nad zemou, v súčasných horúčavách nemajú dobré podmienky, pretože na mnohých miestach sa vyrastená tráva premenila na práchno.

Praha 2. augusta (TASR) - Extrémne horúčavy neprospievajú už ani kliešťom, ktorých aktivita bola donedávna v teple na najvyššom stupni. Podobne je to v tropických horúčavách aj s komármi. To však neznamená, že nie sú - na jeseň ich môže byť o to viac. Pre český denník Právo to povedal Rastislav Maďar, vedúci Ústavu epidemiológie a ochrany verejného zdravia Lekárskej fakulty Ostravskej univerzity.

Aktivita kliešťov bola podľa Maďara na jar veľmi vysoká a zodpovedal tomu aj vysoký počet pacientov hospitalizovaných v Česku v prvom polroku s kliešťovou encefalitídou - vrátane ťažkých prípadov, u ktorých sa očakávajú dlhodobé, až doživotné následky.

"Vysoké teploty a sucho však nie sú pre kliešte priaznivé, a tak aktivita tohto parazita v horúcich letných mesiacoch klesá," vysvetlil Maďar, ktorého vo štvrtok citoval spravodajský portál Novinky.cz.

Kliešte, ktoré žijú vo výške približne 40 centimetrov nad zemou, v súčasných horúčavách nemajú dobré podmienky, pretože na mnohých miestach sa vyrastená tráva premenila na práchno (ľahko zápalnú organickú látku), ide napríklad o porasty pri vode, na krajoch lesa či v mestských parkoch a záhradách.

Avšak aj v suchých a teplých mesiacoch dokážu všetky vývojové štádiá kliešťov prežívať. "Čakajú na vhodné podmienky ukryté v starej vegetácii a detrite, čo je odumretá organická hmota," uviedla Kateřina Fabiánová z oddelenia epidemiológie a infekčných chorôb Štátneho zdravotného ústavu v Prahe.

Maďar dodal, že kliešte zalezú čo najnižšie a snažia sa chrániť pod prízemnou vegetáciou. Českí vedci podľa jeho slov však už zaznamenali aj trend, keď sa kliešte z dôvodu vysokých teplôt posúvajú stále severnejšie a do vyššej nadmorskej výšky, takže sa už bežne nachádzajú i na horách. Tieto zmeny zaznamenalo Európske stredisko pre prevenciou a kontrolu chorôb takisto v Rakúsku, Nemecku, Nórsku a Švédsku.

Komárov je tiež teraz málo. Fabiánová podľa Noviniek.cz vysvetlila, že je to prirodzené, lebo im chýbajú prírodné rezervoáre, kde sa množia, a navyše je teplota v nich je taká vysoká, že neumožňuje liahnutie.

Kliešte a komáre však podľa očakávania "zaútočia" na jeseň. Tak to bolo aj vlani, keď sa stal október z hľadiska výskytu kliešťovej encefalitídy jedným z najhorších mesiacov za posledných desať rokov, upozornil Maďar.