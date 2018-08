Mesto Žiar nad Hronom chce kúpiť biskupský kaštieľ

TASR

Žiar nad Hronom 2. augusta (TASR) - Historická dominanta Žiaru nad Hronom, renesančno-barokový kaštieľ pri Parku Štefana Moysesa, by sa v budúcnosti mohla stať majetkom mesta. Primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal vo štvrtok informoval, že mesto má zámer kúpiť od súkromníka túto kultúrnu pamiatku za 2,8 milióna eur.

"Na viacerých rokovaniach sme nakoniec dospeli k vzájomnej dohode, ktorá je prijateľná pre obidvoch, a teda mesto nakoniec kúpi kaštieľ spolu s prístavbou, ako aj vedľajšou administratívnou historickou budovou," uviedol Antal. O kúpe kaštieľa budú teraz rozhodovať mestskí poslanci, mimoriadne mestské zastupiteľstvo venované tejto téme by sa malo konať ešte do konca augusta.

Samospráva má podľa Antala presnú predstavu, ako by kaštieľ po jeho nadobudnutí do vlastníctva využila. Má sa stať sídlom samosprávy, viacerých organizácií a komunitných združení. "Je to súbor budov, do ktorých sa toho veľa zmestí. Pohrávame sa aj s myšlienkou zriadiť v určitej časti domov dôchodcov, ktorý tu akútne začína chýbať," načrtol Antal. Škola, ktorá momentálne sídli v prístavbe, zatiaľ zostane zachovaná.

Kaštieľ je podľa jeho slov v súčasnosti v takom stave, že sa dá hneď využívať. Bezprostredne po kúpe však mesto plánuje historicko-archeologický výskum a potom rekonštrukciu. "V prvom kroku chceme opraviť fasádu kaštieľa, ktorá je nevzhľadná. Strecha bola v nedávnej minulosti zrekonštruovaná kompletne, takže táto investícia nás nečaká," povedal.

Menšie rekonštrukcie by podľa Antala mesto zvládlo aj z vlastných prostriedkov, na komplexnú opravu interiéru budú hľadať zdroje z rôznych dotačných schém. Na samotnú kúpu nehnuteľnosti plánuje samospráva použiť aj prostriedky z úveru. "Vzhľadom na to, že máme rozpracované určité projekty, do ktorých nám toto vstúpilo, a mali sme naplánované financie na rozpracované projekty, určite si mesto bude musieť na časť kúpnej ceny zobrať aj úver, avšak som presvedčený, že toto bude jeden z tých, ktorý bude zobraný na dobrú vec," dodal.

Žiarsky kaštieľ dal okolo roku 1631 postaviť arcibiskup Peter Pázmaň. V rokoch 1782 - 1794 bol reštaurovaný a v rokoch 1850 - 1869 nadstavovaný. Kaštieľ dlho slúžil ako letné sídlo banskobystrických biskupov. Od roku 1851 tam pôsobil a v roku 1869 i zomrel Dr. Štefan Moyses. Na jeho počesť bola v roku 1987 v kaštieli zriadená pamätná izba a na čelnej fasáde umiestnená pamätná tabuľa venovaná Moysesovej pamiatke.

V kaštieli bola kedysi i kaplnka, knižnica, archív a cenné obrazy. Striedaním užívateľov od roku 1918 sa väčšina cenností postupne zničila. V kaštieli sa realizovali po roku 1950 účelové interiérové úpravy. Donedávna kaštieľ využívala súkromná obchodná akadémia.