TASR

Dnes o 12:54 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní V piatok je medzinárodný deň piva. Oslávte ho s priateľmi na pive

Milovníci piva majú tento týždeň o dôvod viac vychutnať si svoj obľúbený nápoj. Prvý augustový piatok je totiž Medzinárodný deň piva.

— Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 2. augusta (OTS) - Navyše meteorológovia predpovedajú slnečné a teplé počasie. Všetko teda dokonale nahráva možnosti oslavovať vonku, s priateľmi, pri pive.

Medzinárodný deň piva oslavujú milovníci piva z celého sveta každoročne v prvý augustový piatok. Jeho cieľom je vychutnať si výnimočnú chuť piva s priateľmi a zároveň vzdať hold tým, ktorí s láskou varia a čapujú pivo.

Pivo je sympaťák a dobrý parťák. Potvrdzujú to aj výsledky májového európskeho prieskumu vnímania piva, ktorý sa uskutočnil aj na Slovensku. Pivo má u nás dobrý imidž – získalo 70 bodov zo 100, čím sa Slovensko medzi 29 európskymi krajinami, kde sa skúmala popularita piva, umiestnilo na 11. mieste. Zároveň je aj obľúbeným nápojom – viac ako 66% opýtaných si ho dopraje niekoľko krát do týždňa alebo aspoň raz za dva týždne. Potvrdzujú to aj údaje slovenských pivovarov. Posedieť si na pive v pube či v krčme chodí asi tretina slovenských milovníkov piva, pričom na pivo najradšej chodíme s priateľmi alebo kolegami, a čoraz častejšie aj s partnerom či partnerkou. „Pivo spája ľudí, perfektne dopĺňa stretnutia s priateľmi, výborne chutí, osvieži, zahasí smäd a pristane tak mužom, ako aj ženám,“ vyzdvihuje viaceré pozitíva piva zistené z prieskumu Jana Shepperd, prezidentka Slovenského združenia piva a sladu.

(Foto: TASR/Milan Kapusta)

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu prináša pár tipov a rád, ako si užiť s pivným oslávencom tento deň čo najlepšie.

Ilustračné foto (Foto: TASR/AP Photo)

PÁR TIPOV, AKO OSLÁVIŤ MEDZINÁRODNÝ DEŇ PIVA:

• Krátky pracovný piatok: dohodnite sa s priateľmi a spríjemnite si horúce letné popoludnie pivom - choďte k vode, alebo len tak, sadnite si na pivo a debatujte o živote.

• Degustačno-gurmánsky pivný večer: ochutnajte s priateľmi rôzne pivá; klasické ležiaky ako aj špeciály od remeselných pivovarov. Skúste zároveň párovať pivo s vhodným typom jedál.

• Darujte pivo: ak poznáte, niekoho, kto ľúbi pivo, darujte mu „oslávenca“. Pivo ako darček bude určite chutiť ešte lepšie.

• Povedzte pivovarníkom „Ďakujeme!“ Pivovary a sladovne zamestnávajú na Slovensku asi 1500 ľudí. Ďalšie stovky ľudí pivo čapujú a podávajú v pivárňach, baroch a reštauráciách. Ak poznáte niekoho, kto sa venuje pivu s láskou a nasadením, dajte mu vedieť, že má Váš obdiv, vďaku a rešpekt.

Takže poháre hore: Všetko najlepšie, pivo! A na zdravie!