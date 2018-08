Dominika Dobrocká

Dnes o 17:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Európu sužujú také horúčavy, že aj soby vo Fínsku sa rozhodli vyraziť si na pláž

Fínsko trápia vysoké horúčavy. Na pláž medzi ľudí sa prišli osviežiť aj traja soby.

— Foto: Facebook/Pekka Niinivaara

HELSINKI 2. augusta - Európu trápia obrovské teplá. Niektoré krajiny ako Španielsko sú v pohotovosti. Teploty tu totiž stúpajú k 40 stupňom Celzia. S extrémami bojujú aj severské krajiny, ktoré nie sú na vysoké teploty zvyknuté vôbec. Jedným z nemilo prekvapených štátov je aj Fínsko. Maximálna denná teplota sa tu v posledných dňoch pohybuje v rozmedzí 25 až 30 stupňov Celzia. Podľa údajov fínskeho meteorologického ústavu sa tu maximálne teploty za normálnych okolností pohybujú v rozmedzí len 21 až 24 stupňov Celzia. Schladiť sa preto nepotrebujú len ľudia, ale aj soby, ktoré sú z horúceho počasia pravdepodobne nemilo prekvapené.

Dôkazom je aj záber, ktorý sa podaril zachytiť mužovi menom Pekka Niinivaara neďaleko Helsínk. Jeho fotografia poukazuje na troch sobov na pláži, ktorí sa prišli napiť z miestneho jazera. Nevadilo im ani to, že je pláž plná ľudí. „Vzal som svojich malých synov plávať, keď som si zrazu všimol, že sa niečo deje na druhej strane pláže. Uvidel som soba a rozhodol som sa ísť spraviť pár obrázkov,“ vysvetlil vznik unikátnych fotografií Pekka. Ako sám priznal, vidieť soba v severnom Fínsku nie je nezvyčajné, avšak vidieť ho pri takejto príležitosti si zaslúži fotku. Ľudia na pláži nemali vraj problém ísť až úplne blízko k sobom a fotiť sa s nimi, čo sa otcovi chlapcov nepáčilo a nesúhlasil s tým. „Po dvoch až troch minútach jeden z nich znervóznel a rýchlo utiekol z pláže, zatiaľ čo ho ostatní dvaja nasledovali,“ dodal. Fotografiu Pekka zverejnil na svojom facebookovom profile, kde si dodnes získala 22 tisíc lajkov, 1,3 tisíc komentárov a cez 20 tisíc zdieľaní.

Mnohí Fíni si však momentálne vysoké teploty užívajú. Úprimne to priznala jedna z nich Melanie Waddová. „Myslím, že veľa ľudí, vrátane mňa, to miluje. Podľa mňa to oceňujú, keďže tu na severe máme šesť mesiacov od októbra alebo novembra sneh,“ povedala. Nie je to prvýkrát, čo sa počasie vo Fínsku „zbláznilo“. Už predošlé roky prežívali obyvatelia 30 stupňové horúčavy. Podľa nej nie je ani nič nezvyčajné, že soby prišli k jazeru. „Soby chcú ujsť komárom a konským muchám. Na pláži je veterno. Je možné ich často vidieť aj v mestách. Plávajú však iba vtedy, ak sa chcú dostať cez rieku,“ dodala Melanie.