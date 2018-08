Kristína Jurzová

Dnes o 09:19 čítanie na 7 minút 0 zdieľaní Horskí záchranári radia: Toto sú najčastejšie chyby, ktoré robia Slováci na turistike. Vyhnite sa im

Ľudia chodia do hôr s tým, aby mali pekné zážitky. Tie sa však razom môžu zmeniť na hotovú katastrofu, ak niečo podceníte. Zásad je síce viac, no kvôli vašej bezpečnosti sa ich oplatí ovládať.

Ilustračná snímka z Vysokých Tatier. — Foto: Instagram/vnat_ka

VYSOKÉ TATRY 4. augusta (Dobré noviny) – Turisti v plátenkách či lodičkách? Kedysi kuriozita, dnes už takmer bežná vec. Ľudia na horách však robia oveľa viac chýb. O tom, akú obuv nosiť, čo všetko si zbaliť, ako postupovať počas búrky, ale aj o tom, ako by mali rodičia zabezpečiť svoje deti počas výletu, porozprávala pre Dobré noviny Andrea Drgoncová z Operačného strediska tiesňového volania Horskej záchrannej služby (HSZ).

Na horách vyhasol už nejeden ľudský život. Koľko osôb to bolo za posledné roky?

V roku 2017 zahynulo v horských oblastiach s pôsobnosťou HZS spolu 28 osôb. Do konca júla 2018 evidujeme spolu 18 osôb.

Najviac úrazov sa stáva na turistických chodníkoch. Ide prevažne o podvrtnutia či poranenia horných a dolných končatín následkom zlého dostúpenia, pošmyknutia a pádov. Časté býva precenenie síl, vyčerpanie, čo môže viesť až ku celkovému kolapsu organizmu.

V poslednej dobe sa na Slovensku opäť rozmáha domáca turistika a mnohí turisti idú aj do našich veľhôr. Nie každý má však dostatočné skúsenosti. Existuje nejaký „kľúč“, podľa ktorého si majú ľudia vyberať trasy?

V tomto prípade platí, že každý by si mal vyberať túru zodpovedajúcu jeho zdravotnému stavu a kondícii. Dlhšie turistické trasy – časovo náročnejšie s väčším prevýšením odporúčame skôr zdatnejším turistom. Na túre si treba rovnomerne rozložiť sily, prispôsobiť sa najslabšiemu v skupine. Veľmi dôležité je nahlásenie túry - či už príbuznému, alebo sa zapísať do knihy vychádzok a túr a po ukončení sa odhlásiť/odpísať.

Na ilustračnej snímke turisti stúpajú do Sedla pod Ostrvou, v pozadí Popradské pleso vo Vysokých Tatrách. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Aké najčastejšie chyby robia bežní turisti a rodičia s deťmi?

Turisti si obvykle nenaplánujú túru dopredu, neinformujú sa o počasí a nezvolia si vhodné a dostatočné vybavenie. Väčšinou idú na výlet „naľahko“ s tým, že „nejako bude“. Často sa však stane, že ich potom zaskočí nepriaznivé počasie, ale vrátiť sa z turistického chodníka, prípadne sa niekde ukryť, už nie je také jednoduché. Veľmi častou príčinou volania na tiesňovú linku sú aj kolapsy z tepla. Netreba podceňovať pitný režim. Každý turista by mal mať so sebou minimálne 1,5 litra nesladenej tekutiny (najlepšie čistá voda). Rodičia by nemali zabúdať na dostatočný pitný režim a pokrm pre dieťa, a tiež by nemali zabúdať na skutočnosť, že dieťa nepociťuje smäd ako dospelý a rýchlejšie sa prehreje. Rovnako dôležitá je aj ochrana pred slnkom. Vhodná je pokrývka hlavy a netreba zabúdať na opaľovací krém s vyšším UV faktorom. Napriek neskoršiemu západu slnka v letných mesiacoch ľudia často podceňujú aj skoršie stmievanie v horách. Ak si pri neskorom nástupe na túru navyše nevezmú žiadny svetelný zdroj (netreba sa v tomto prípade spoliehať na mobilný telefón), je takmer isté, že po zotmení stratia orientáciu, zablúdia a kontaktujú HZS so žiadosťou o pomoc.

Veľa sa hovorí aj o nesprávne zvolenej obuvi, aké topánky odporúčate? A s akou najväčšou kuriozitou ste sa doteraz stretli?

V zásade by turisti nemali na akúkoľvek túru vyrážať v obuvi, ktorá dostatočne nespevní členok. Vždy odporúčame vyššiu obuv, v ktorej je noha pevne fixovaná. Eliminuje sa tým riziko podvrtnutia končatiny, následných pádov, ktoré môžu viesť nielen k narušeniu kĺbov a šliach, ale aj k vážnym fraktúram, nehovoriac o neskorších trvalých následkoch. Dôsledkom nevhodne zvolenej obuvi môžu byť aj úrazy hlavy spojené napríklad s otrasom mozgu. A tu už vravíme o vážnom zásahu do organizmu. Do skalnatého terénu Tatier je vhodné voliť pevnejšiu tvrdšiu obuv. Okrem úrazov nás dobre zvolená obuv chráni aj pri nepriaznivom počasí. Dokončiť túru za dažďa v suchej topánke je určite väčší komfort ako v úplne premočenej plátenej obuvi. Úplne nevhodná je hladká podrážka, ktorá na mokrom povrchu reaguje podobne ako zjazdený dezén pneumatík na mokrej ceste. Nie je ničím výnimočným, ak počas túry na turistickom chodníku Vysokých Tatier stretnete ľudí v plážovej obuvi či dokonca poltopánkach na opätku.

Ilustračné foto. Foto: Instagram/kattierh

Niektorí ľudia si radi pospia, iní sú zas ranné vtáčatá. V akom čase odporúčate vyraziť na turistiku?

Na turistiku je vždy vhodné vyraziť skôr ráno, s ohľadom na dĺžku plánovanej túry. Vždy si treba urobiť dostatočnú časovú rezervu. V letných mesiacoch sa okolo obeda začína zvyšovať riziko búrok, ktoré pretrváva do neskorých popoludňajších hodín. Preto je vhodné túru naplánovať s ukončením krátko popoludní. Ľudí, ktorí vychádzajú na túru okolo 9 – 10 hodiny, obvykle zastihne búrka na hrebeni, prípadne vo vrchných partiách hôr. Treba zdôrazniť, že v krajne nepriaznivom počasí nie je možné nasadenie leteckej techniky a pozemná záchrana trvá až niekoľko hodín. Preto je potrebné úrazom a nepríjemnostiam radšej predchádzať.

Čo teda robiť v prípade, ak nás zastihne zlé počasie uprostred túry?

V prípade, že vás zastihne búrka na hrebeni, treba vždy, pokiaľ možno čo najbezpečnejšie, zísť do nižších partií, dolín. Odporúčame zostup do údolia, prípadne sadnúť si na ruksak (izolant), znížiť svoju polohu (nebyť najvyšším vodivým bodom v okolí), odhodiť od seba kovové predmety, vypnúť mobil. Na túru si netreba brať dáždnik. Volíme radšej rýchlu chôdzu pred behom. Beh (okrem nebezpečenstva úrazu) spôsobuje vyššie napätie, a tým väčšie riziko zásahu bleskom.

Na ilustračnej snímke horskí záchranári. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Čo by turistom v ruksaku rozhodne nemalo chýbať v prípade krajnej núdze?

Turisti by okrem dostatočného množstva tekutín a jedla mali mať so sebou náhradné oblečenie, oblečenie do dažďa (nepremokavú bundu/pláštenku). Netreba zabúdať na rýchle zmeny počasia. Aj v lete sa môže stať, že príde neočakávané krupobitie či sneženie (jún 2018). Preto je vhodné počítať vopred aj s touto možnosťou. Veľmi dobrou pomôckou sú turistické paličky. V lete (aj v zime) odporúčame kvalitné slnečné okuliare, opaľovací krém. Ďalej sú to svetelný zdroj (aj náhradné batérie), plne nabitý mobilný telefón, lekárnička a termofólia. Dobre poslúžiť môže aj turistická mapa. Veľmi nápomocné v prípade núdze a pri záchrannej akcii je poskytnutie GPS súradníc záchranárom. Mobilné telefóny už v súčasnosti majú tieto možnosti. Veľkou výhodou je, ak má turista vopred inštalovanú Aplikáciu HZS vo svojom mobile. V prípade núdze napr. umožňuje postihnutému komunikáciu so záchranármi prostredníctvom sms v miestach, kde je slabé mobilné pokrytie, či naviguje na správne postupy pri poskytovaní prvej pomoci.

Vysoké Tatry – Popradské pleso. Foto: TASR - Milan Kapusta

Dospeláci chcú ukázať krásu našich hôr aj svojim ratolestiam. Ako by mali svoje deti zabezpečiť pred tým, než sa vyrazí na turistiku?

Ako už bolo spomínané, do úvahy treba brať predovšetkým zdravotný stav a vek dieťaťa a jeho individuálne potreby. Menšie dieťa sa skôr unaví, vyčerpá či prehreje. Netreba zabúdať na pitný režim. Dieťa by malo byť pod neustálym dohľadom rodiča alebo osoby, ktorá ho sprevádza. Veľakrát sa stáva, že deti odbiehajú k horským tokom, ktoré však môžu byť veľmi zradné aj pre dospelých. Je dobré dopredu sa dohodnúť na mieste alebo postupe, kde sa s rodičom stretne v prípade, že sa stratí alebo oddelí od rodiny. Väčšie deti by mali byť poučené, ako postupovať v prípade úrazu či zablúdenia, mali by ovládať čísla tiesňových liniek (112 či tiesňové číslo HZS 18300), kde im operátori pomôžu. Prípadne sa obrátiť na dospelého so žiadosťou o pomoc. Rozhodne odporúčame nešetriť na pevnej a kvalitnej obuvi, ktorá pomáha predísť úrazom a ortopedickým ťažkostiam v budúcnosti.