Zatopené lomy z rôznych častí Slovenska, do ktorých sa ihneď zamilujete

Slovenská príroda ponúka obrovské množstvo krásnych zákutí. Tieto prírodné jazerá sú dôkazom.

BRATISLAVA 5. augusta - Príroda je mocná čarodejka. Ukazuje to nám ľuďom pravidelne. Jedným z dôkazov sú aj bývalé lomy, kde sa v minulosti vo veľkom ťažilo. Spodná voda sa však rozhodla si tieto miesta privlastniť a vytvorila z nich nádherné jazerá, ktoré sú balzamom pre oči a dušu. Kúpať sa v týchto vodných plochách môžete, avšak treba vedieť, že je to na vlastné riziko. Bezpečnejšie teda je len si prísť oddýchnuť a načerpať dobrú energiu z brehu. V prípade, že máte chuť, určite navštívte tieto slovenské jazerá.

Lom Skrabské

Toto krásne miesto nesie názov po obci, na ktorej kraji leží. Nachádza sa na Zemplíne a oplatí sa vidieť. Ak máte teda cestu okolo, určite by ste Lom Skrabské nemali obísť. Ako ale vznikol? Lom bol v minulosti miestom pre ťažbu. Keď sa s ňou skončilo, spodná voda si ho vzala pod „svoje krídla“ a zaliala ho. V minulosti sa tu ťažili vápenité sliene a pracovníci v tej dobe spolupracovali s prvou modernou cementárňou. Dnes slúži ako atrakcia pre turistov, ktorí sa môžu kochať krásou prírody, čistou vodou a nezameniteľnou scenériou. Návštevníci sa môžu aj osviežiť, no v prvom rade by nemali zabudnúť na bezpečnosť.

Lom Beňatina

Mesto Sobrance sa môže hrdo pýšiť jednou z perál východu. Nachádza sa pri ňom nádherný Lom Beňatina, ktorý dostal pomenovanie po neďalekej obci. Nie len obyvatelia, ale aj turisti sem chodia za oddychom a relaxom. Pohľad na tyrkysovú hladinu vás prenesie do úplne iného sveta. V minulosti sa tu ťažilo, avšak zasiahli pamiatkári, ktorí ťažbu zastavili. Stalo sa tak po tom, čo tu baníci objavili päť-metrovú skamenelinu ryby. Aj Lom Beňatina zaliala spodná voda, ktorá vytvorila neuveriteľný úkaz v podobe nádherného jazera. Nikto by sa tu však oficiálne kúpať nemal. Je to zakázané pre nevyspytateľné spodné víry, ktoré sú jeho súčasťou.

Asfaltové jazero

Už názov v mnohých evokuje niečo netradičné. Na mieste neďaleko hradu Strečno sa kedysi ťažil asfalt a na Slovensku bolo jediné svojho druhu. Nielen jazero je obrovskou atrakciou, v okolí sa totiž nachádzajú aj zvyšky baní a kaplnka, ktorá bola venovaná patrónke baníkov, svätej Barbore. Toto jazero vzniklo vďaka podzemnej vode a kúpanie je tu možné len na vlastné riziko.

Šútovské jazero

Tyrkysová voda v Šútovskom jazere je zárukou nezabudnuteľného zážitku. Vodná plocha medzi obcami Rieka a Šútovo je v podstate zatopený kameňolom, kde aj v lete zostáva voda studená a priezračná. Toto jazero ponúka svojim návštevníkom dve provizórne pláže, ktoré im umožnia pohodlný vstup. Okrem bežných plavcov si tu prídu na svoje aj milovníci nudizmu, jedna časť brehu je totiž vyhradené iba pre nich. Atraktivita tohto miesta je naozaj obrovská. Človek si tu nie len oddýchne ale aj sa v horúčavách dobre schladí.