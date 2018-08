TASR

Slovenská firma ovládla Európu, Áziu aj Ameriku a vy ste o nej možno ešte ani nepočuli

Slovenská firma sa „narodila“ na vysokej škole. Doktorand chcel spätnú väzbu od svojich študentov a dnes so svojou firmou ovládol Euŕopu, Áziu aj Ameriku.

Spoluzakladatelia firmy Slido. — Foto: Slido.sk

Bratislava/New York 15. júla (TASR) – Slovenský start-up Slido vznikol na akademickej pôde, inicioval ho Peter Komorník. Zameriava sa na konferencie, kde sa prostredníctvom online aplikácie zbierajú otázky od účastníkov a získava sa spätná väzba. "V roku 2013, keď už bol produkt funkčný, Slido využívali na približne 250 podujatiach za celý rok. V roku 2018 máme okolo 2500 podujatí za týždeň," uviedol jej marketingový riaditeľ Juraj Holub.

Doktorand chcel spätnú väzbu od študentov, a tak vzniklo Slido

Celý nápad vznikol na pôde Fakulty manažmentu Univerzity Komenského. "Zakladateľom je Peter Komorník, ktorý vyučoval na tejto fakulte marketing. Mal potrebu získať spätnú väzbu od študentov, lebo nevedel, či robí veci dobre a kde by sa mal zlepšiť. Namiesto toho, aby začal rozdávať hárky papiera, tak viac-menej vymýšľal nejakú jednoduchú aplikáciu, pomocou ktorej získal spätnú väzbu od študentov. Čiže pôvodný nápad vznikol na akademickej pôde," konštatoval Holub.

Aplikácia sa začala zdokonaľovať aj o ďalšie funkcie. Vytvorili sa dva hlavné piliere produktu – zbieranie otázok a spätnej väzby. "Tým, že konferencie sú takými kvázi miniuniverzitami, tak tam prechod z akademického prostredia do komerčného bol veľmi prirodzený," uviedol. Najprv začal Peter Komorník primárne chodiť do San Francisca, kde sa združuje technologická komunita, postupne sa začal Slido rozbiehať s tímami.

"Vytypovali sme si konferencie, s ktorými sme chceli spolupracovať, a na tieto konferencie sme začali chodiť veľmi strategicky a aktívne. Či to bolo v San Franciscu alebo aj v New Yorku. Snažili sme sa nájsť kľúčové podujatia v jednotlivých odvetviach a nadviazať kontakty," opisuje marketingový riaditeľ.

Postupne začali sponzorovať jednotlivé podujatia v San Franciscu a v New Yorku, a tak začali slovenskí start-upisti nadväzovať kontakty s organizátormi, následne aj na konferenciách s potenciálnymi prvými zákazníkmi. Začali sa dostávať aj na britský trh, kde majú taktiež svoju pobočku, ktorá má na starosti Spojené kráľovstvo. Dnes fungujú v Bratislave, kde majú svoje hlavné sídlo. Najväčší európsky tím (do 15 ľudí) je v Londýne, v USA (New York, San Francisco a Santa Barbara), v Ázii a v Austrálii.

Riešia problém hrobového ticha

"Slido viac-menej rieši takú sto rokov starú dilemu, a tou je, že keď sa skončí prezentácia, príde ten moment, keď sa rečník spýta, či sú v publiku otázky. V drvivej väčšine prípadov nastávajú dve situácie. Jedna je, že je hrobové ticho. Druhá, že si niekto zoberie mikrofón a povie svoj celoživotný príbeh predtým, ako položí otázku. Čiže Slido rieši v prvom rade takýto problém, tým, že umožňuje ľuďom sa pýtať otázky cez telefón. A aby bola diskusia relevantná pre väčšinu, ľudia môžu hlasovať za zaslané otázky. Čiže moderátor sa môže sústrediť na otázky, ktoré majú najväčší počet hlasov z publika," vysvetlil Holub princíp Slida.

Druhou funkciou je funkcia živého hlasovania - moderátor si pripraví nejakú otázku, ktorú položí publiku a publikum vie zaslať v podstate v živej ankete nejaký svoj názor.

Na konci tohto leta bude v Slido pracovať približne 120 ľudí. "Ja som tu 4,5 roka. Prišiel som v januári 2014, vtedy sme boli ôsmi chalani v jednej kancelárii. Asi v septembri 2016 som išiel do Ameriky a vrátil som sa späť na konci roka 2017," spomína si Holub na prácu v New Yorku. "Pridal som sa k jednej kolegyni, ktorá tam už nevládala obhospodarovať celé východné pobrežie, takže tam sme mali na starosti prakticky všetko. Pomáhanie cez chat, chodenie na konferencie, rozprávanie na podujatiach. Bolo to, akoby sme stavali spoločnosť nanovo, aj keď podpora zo Slovenska bola, ale otváral sa nám trh," spomína. Dnes má Slido v Amerike do desiatich zamestnancov.

Tým, že počas pol druha roka neustále cestoval po Amerike i svete, pociťoval potrebu sa opäť vrátiť na Slovensko. "Svojím spôsobom som narazil na svoje limity, potreboval som sa upokojiť, dostať opäť na zem a zastabilizovať sa. Tak som sa nejako prirodzene dostal späť na Slovensko, kde mám momentálne na starosti tri tímy. Začal som sa menej zameriavať na taktické veci, skôr na strategické, na budovanie spoločnosti," dodal.

V súčasnosti je podľa neho Slido ešte len na začiatku svojej cesty. "Pre nás je to projekt, na ktorom chceme ešte roky pracovať. Z akademickej pôdy sme sa presunuli na konferencie a teraz sa presúvame priamo do firiem, kde nás využívajú ľudia na stretnutí s tímom. Produkt aj odvetvia, do ktorých sa dostávame, sa neustále vyvíjajú. Takou našou víziou je stať sa štandardom pre interakciu, či už je to na externých konferenciách, alebo na interných stretnutiach. Urobiť mítingy lepšie, interaktívnejšie, efektívnejšie, aby človek, ktorý sedí na konferencii, si povedal, že to bol naozaj dobre strávený čas," uzavrel marketingový riaditeľ.

Od januára do júna tohto roka sa ich služby využili na 35.000 podujatiach rôzneho charakteru. Medzi nimi napríklad na South by Southwest (SXSW) alebo We are Developers. Využívajú ich aj klienti ako IBM, alebo Európska komisia či kanadská vláda.