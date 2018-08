TASR

Miláno, Turín a Cortina d'Ampezzo sa chcú uchádzať o ZOH 2026

O dejisku ZOH 2026 sa rozhodne v októbri 2019 v Miláne.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Miláno 2. augusta (TASR) - Tri talianske mestá Miláno, Turín a Cortina d'Ampezzo sa chcú uchádzať o usporiadanie ZOH 2026. Ich spoločnú kandidatúru jednohlasne podporilo vedenie Talianskeho olympijského výboru (CONI).

Projekt počíta s tým, že v Miláne by sa bojovalo o olympijské medaily v curlingu, ženskom hokeji, šortreku a krasokorčuľovaní. V Cortine by sa uskutočnili kĺzavé disciplíny alpských lyžiarov, sánkovanie, boby a skeleton.

Turín by hostil mužský hokejový turnaj i súťaže v rýchlokorčuľovaní. V neďalekom lyžiarskom stredisku Sestriere by rozdali kolekcie medailí v alpských točivých disciplínach - slalome a obrovskom slalome. Región Valtellina, ktorý leží medzi Milánom a Cortinou, by bol dejiskom severských disciplín, biatlonu, snoubordingu a akrobatického lyžovania. O dejisku ZOH 2026 sa rozhodne v októbri 2019 v Miláne. Ďalšími možnými kandidátmi sú Štokholm, Erzurum, Calgary a Sapporo. Informovala o tom agentúra AP.