NHL: Coyotes si uctia klubovú ikonu, slávnostne vyradia Doanovu 19-ku

Na archívnej snímke Shane Doan. — Foto: TASRAP

Glendale 2. augusta (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Arizona Coyotes vyvesí v nadchádzajúcej sezóne pod strop svojej haly dres s číslom 19, ktorý počas profiligovej kariéry obliekal bývalý dlhoročný kapitán "kojotov" Shane Doan. Slávnostná ceremónia sa uskutoční 24. februára pred domácim duelom s Winnipegom.

Štyridsaťjedenročný Doan sa stane historicky prvým hráčom, ktorého dres Coyotes vyradia. Niekdajší útočník odohral v organizácii Phoenixu, respektíve Arizony, ktorá bola do sezóny 1996/97 pôvodným Winnipegom Jets, všetkých 21 sezón v NHL. Je historický líder klubu v počte odohraných zápasov (1540), strelených gólov (402), asistencií (570) i bodov (972).

Doanovu 19-ku vyvesia pod strop Gila River Areny v Glendale symbolicky pred súbojom s Winnipegom, práve v tomto meste ho originálni Jets draftovali v roku 1995 z celkového 7. miesta. "Som veľmi vďačný za to, že moje číslo Coyotes vyradia ako prvé. Som hrdý na to, že som za nich odohral celú kariéru, pretože lojalita je pre mňa všetkým. Chcem sa poďakovať celej organizácii za túto poctu. Už sa neviem dočkať toho výnimočného večera, keď to všetko oslávim s priateľmi, rodinou a fanúšikmi," citovala Doana agentúra AP.

Kanaďan nosil kapitánske céčko na drese Coyotes dlhých 13 rokov. Hráčsku kariéru ukončil vlani, následne začal pracovať pre oddelenie hokejových operácií NHL. Dvojnásobný účastník Zápasu hviezd sa nikdy nedočkal zisku Stanleyho pohára, ale v zbierke má prestížnu King Clancy Trophy pre hokejistu, v ktorého osobe sa najlepšie spájajú hráčske a ľudské kvality, i Mark Messier Award za vodcovstvo. Dvakrát vyhral juniorský Memorial Cup a aj majstrovstvá sveta, s národným tímom triumfoval aj na Svetovom pohári 2004. Kanadu reprezentoval i na ZOH 2006 v Turíne.