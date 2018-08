Dominika Dobrocká

Dnes o 10:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Chorváti lákajú: Presťahujte sa do tohto mestečka a dostanete tisícky eur

Chorvátske mestečko bojuje s klesajúcim počtom obyvateľstva. Starosta chce finančnú podporu spustiť od nového roka.

Vrbovsko — Foto: Google Maps

VRBOVSKO 2. augusta - Starosta chorvátskeho mestečka Vrbovsko Dražen Mufić, rieši zúfalú situáciu s klesajúcim počtom obyvateľov po svojom. Ľuďom, ktorí by prejavili záujem a presťahovali sa do mesta vzdialeného 70 kilometrov od prímorskej Rijeky, ponúka 100 tisíc kun (viac ako 13-tisíc eur). Tento nápad a motiváciu pre ľudí by chcel zrealizovať už od 1. januára roku 2020. Program by mal podporiť nárast chýbajúceho počtu obyvateľstva, ktorý už niekoľko rokov klesá. „Pred ôsmimi rokmi nemohol v meste nikto zohnať prácu. Zamestnanie mali iba štátni zamestnanci. Tri veľké podniky v meste skrachovali. Pričom práve tie zamestnávali približne 800 ľudí,“ vysvetlil starosta v chorvátskom Večernjim listu ťažkú situáciu, ktorú museli obyvatelia riešiť.

Mesto však dostalo novú príležitosť na znovuzrodenie. Ako starosta potvrdil, našiel sa investor, ktorý investoval pol miliardy kun a momentálne zamestnáva 250 ľudí. Finančná podpora, ktorú Mufić plánuje spustiť už od januára, by mala byť ďalšou motiváciou pre nové obyvateľstvo. „Rodinný dom dnes môžete v Chorvátsku kúpiť za 30 až 40 tisíc eur. V meste Vrbovsko je veľa ľudí, ktorí tu síce pracujú, ale nežijú. Práve pre tých je príspevok určený,“ vysvetlil starosta, pričom dodal, že ak rodina požiada o príspevok a bude spĺňať všetky potrebné podmienky, už spomínaných 100 tisíc kun na kúpu domu dostane. Nezabúda sa však ani na ľudí, ktorí by si chceli v meste otvoriť vlastnú živnosť. Aj týchto sa totiž príspevok týka a môže im byť poskytnutý.

Nevýhodná poloha

Aj keď je mesto Vrbovsko krásne, jeho poloha je preň veľmi nepriaznivá. Leží totiž na pol ceste medzi Záhrebom a Rijekou, čo je pre obyvateľov nelákavá predstava. Za prácou by totiž dennodenne museli cestovať desiatky kilometrov, čo sa pochopiteľne v dnešnom svete chce len málokomu. Mesto sa ale pomaly spamätáva, no na viditeľné výsledky si ešte treba chvíľu počkať.