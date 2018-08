TASR

Whitney osloví fanúšikov legendárnej speváčky i životopisných príbehov

Dvojhodinový dokument sa do hľadania púšťa a nezabudnuteľnou formou približuje božskú Whitney tak, ako ju diváci ešte nepoznajú.

Whitney Houston, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 2. augusta (TASR) - Pod názvom Whitney vstupuje vo štvrtok do kín ďalší dokumentárny film režiséra Kevina Macdonalda. Po príbehu Boba Marleyho (Marley, 2012) vracia na plátno ďalšiu hviezdu - americkú speváčku Whitney Houstonová, ktorá nečakane zomrela v roku 2012 vo veku 48 rokov. Šesť rokov po jej predčasnej smrti ožíva v kinách príbeh jednej z najpredávanejších a najúspešnejších umelkýň v intímnom a zároveň surovom portréte speváčky "s hlasom, ktorý nadchol milióny ľudí".

Každý veľký úspech je však vykúpený a nájsť pravdu nie je vždy jednoduché. Dvojhodinový dokument sa do hľadania púšťa a nezabudnuteľnou formou približuje božskú Whitney tak, ako ju diváci ešte nepoznajú. Ponúka pohľad na doposiaľ nezverejnené zábery zo života speváčky, v ktorom nechýbali tajomstvá. Vďaka svedectvu jej najbližších, rodinných príslušníkov, priateľov, ale aj spolupracovníkov, sa fanúšikovia majú možnosť dozvedieť nové okolnosti.

Za fenoménom Whitney stojí jej matka Cissy Houstonová, speváčka, ktorá svoje predstavy o hviezdnej kariére premietla do dcéry. Naučila ju všetko, netušiac, čo musela jej dcéra prežiť v detstve, keď sama koncertovala. Malá Whitney často zostávala u príbuzných, pretože mama - úspešná vokalista (spievala s Elvisom Presleym, Van Morrisonom i Arethou Franklinovou) chodila často na turné. Z tej doby pochádza asi najšokujúcejšie tajomstvo rodiny, ktoré sa diváci dozvedia. V čase, keď Cissy opúšťala deti pre turné, boli ony pohlavne zneužívané. V dokumente jasne zaznie, že malú Whitney pohlavne zneužívala sesternica Dee Dee Warwickovej, sestra slávnej Dionne Warwickovej. Whitney podľa výpovede jej dlhoročnej asistentky Mary Jonesovej trpela touto traumou z detstva celé roky. Odtiaľ mal pochádzať aj zmätok v hlave, ktorý sa týkal jej sexuálnej orientácie. V dospelosti mala lesbický vzťah s Robin Crawfordovou, ktorý trval až do momentu, keď do speváčkinho života vstúpil raper Bobby Brown. Niekoľkoročné manželstvo neprinieslo len narodenie dcérky Bobbi Kristíny, ale užívanie drog. Prišiel tiež súdny spor s otcom, ktorý speváčku ranil, rozvod búrlivého manželstva, odvykačky či katastrofálny "comeback".

Whitney sa nikdy úplne nespamätala z toho, že bola ako malé dieťa sexuálne zneužívaná. V rozhovoroch priznávala, že ju najviac trápi, keď rodičia nedokážu uchrániť svoje deti pred takým zlom. Keď sa jej rodičia rozviedli, odišla z domu, pracovala ako modelka v New Yorku. Práve tam upútala pozornosť bosov nahrávacích spoločností, ktorí sa o ňu doslova trhali. Patril medzi ne aj prezident spoločnosti Arista Records Clive Davis. V emotívnom dokumente zaznie, aký bol ohromený jej talentom a šarmom, diváci sú tiež svedkami podpísania unikátnej zmluvy, ktorú Davis podpísal s len 19-ročnou budúcou hviezdou. Nevídaný úspech talentom obdarenej dievčiny sa skutočne dostavil, debutový album lámal všetky rekordy. V americkom rebríčku Billboard Hot 100 zaznamenala - sedem - najviac po sebe idúcich singlov číslo jedna. Prvým Number One bola skladba Saving All My Love for You v roku 1985.

"V zmysle pátrania po pravde som určite natočil svoj najťažší film. Hovoril som s viac ako 70 ľuďmi, ale len 40 z nich sa objavilo vo filme. Mnohí z nich podvádzali Whitney viac než 30 rokov a v tejto pretvárke pokračovali aj pred kamerou," povedal režisér Macdonald o dokumente, v ktorom vypovedajú speváčkini starší bratia Michael a Gary, jej filmová agentka Nicole Davidová, švagriná a manažérka Pat Houstonová a asi najdôležitejšie svedectvo podáva Ellen Whiteová, rodinná priateľka známa ako "teta Bae", ktorá vychovala Bobbi Kristínu, a tiež dlhoročná asistentka Mary Jonesová. "Mary bola vo všetkom hlas rozumu," hovorí režisér Macdonald. "Je normálna a priamočiara v tom zmysle, že veríte všetkému, čo hovorí. Myslím si, že pre publikum bude Mary ako neoceniteľný sprievodca celým tým šialenstvom okolo Whitney," dodal na margo osoby, ktorá vypovedá aj o tom, že dcéra Bobbi Kristína nenávidela svoju matku a priala si jej smrť. Nenávidela to, do čoho sa narodila. Udobrili sa až tesne pred jej smrťou. Bobbi Kristína ukončila svoj život podobne tragicky ako jej matka, tiež sa utopila vo vani po užití drogy.