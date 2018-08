TASR

Hygienička vyvrátila najväčší mýtus o PET fľašiach. Koľkokrát je možné použiť tú istú fľašu?

Po použití patrí fľaška do separovaného zberu, aby sa mohla zrecyklovať.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 1. augusta (TASR) - Podľa dostupných informácií sa z PET fliaš pri bežnom používaní neuvoľňujú žiadne látky, ktoré by mohli mať vplyv na zdravie alebo kvalitu potravín. Nie sú však určené na opakované použitie. Upozorňuje na to Milada Syčová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Poprade.

"Pri správnom procese výroby, skladovania, distribúcie a používania spotrebiteľom PET fľaše nepredstavujú zdravotné riziko vo vzťahu k látkam, ktoré by mohli migrovať z PET fliaš a tak ohroziť zdravie ľudí," povedala Syčová. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade vykonáva pravidelné kontroly, ktoré sledujú kvalitu a bezpečnosť balených minerálnych a pramenitých vôd počas celej doby spotreby.

PET fľaše nie sú určené na opakované použitie

Hygienička napriek tomu upozorňuje, že PET fľaša je jednorazový obalový materiál a nemá sa opätovne napĺňať. Po použití patrí fľaška do separovaného zberu, aby sa mohla zrecyklovať. O vlastnostiach fľašky veľa prezradia symboly na obaloch. Čísla v trojuholníkoch však nepredstavujú počet možných použití výrobku, ale druh plastu. Piktogram pohárika a vidličky zas znamená, že materiál je vhodný na styk s potravinami a tekutinami.

Dôležité je aj správne skladovanie. "Je potrebné si uvedomiť, že balené vody by sa mali pri skladovaní chrániť pred priamym slnečným žiarením, o čom sú spotrebitelia informovaní na etikete výrobku, pričom teplota by nemala prekročiť -80 stupňov C až 130 stupňov C," hovorí Syčová. Dosiahnuť takúto teplotu v bežných podmienkach nie je možné, hygienička však aj tak odporúča nenechávať fľašu zbytočne na slnku.