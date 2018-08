TASR

Dnes o 08:20 čítanie na minútu 0 zdieľaní Sólymos: Hranice bukových pralesov môžu byť definované do konca roka

Rozloha územia by podľa ministra mala byť 5700 hektárov, ako Slovensko prisľúbilo v nominačnom projekte.

László Sólymos, archívna snímka. — Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 2. augusta (TASR) - Zadefinovanie hraníc Karpatských bukových pralesov zapísaných v zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva chce Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR stihnúť do konca tohto roka. V rozhovore pre TASR to povedal jeho šéf László Sólymos (Most-Híd). Rozloha územia by podľa neho mala byť 5700 hektárov, ako Slovensko prisľúbilo v nominačnom projekte.

"Ak nebude rozloha 5700 hektárov, ako sme prisľúbili v projekte, bude to škoda nielen pre prírodu, ale aj reputáciu SR," myslí si minister, ktorý je podľa svojich slov odhodlaný vzácne územie chrániť. Ako však poznamenal, o definovaní hraníc musí rozhodnúť celá vláda, nielen MŽP. Časť pozemkov v lokalite totiž spravuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR cez Štátne lesy SR a ďalšie Ministerstvo obrany SR.

Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) minulý týždeň vyhlásila, že výmera 5700 hektárov v projekte bola nezmyselná, pretože niektoré časti nemajú charakter pralesa. Reálne výmery tiež podľa nej nesedeli s výmerami v textovej a tabuľkovej časti. Dodala však, že jej rezort na výmerách pracuje.

Sólymos verí, že sa ministri dohodnú. "Každé ministerstvo musí nájsť spôsob, ako garantovať, že ich pozemky budú chránené, že budú súčasťou UNESCO lokality a budú pre ne platiť jej pravidlá," povedal.

Toto stanovisko MŽP prezentovalo aj na 42. zasadnutí Výboru svetového dedičstva UNESCO v Bahrajne. UNESCO na ňom SR vyzvalo na čo najskoršie spresnenie hraníc a legislatívnu ochranu Karpatských bukových pralesov. Slovensko bude musieť predložiť novú správu o stave lokality o jeden a pol roka - 1. decembra 2019. Hranice však mala obsahovať už predchádzajúca správa, ktorú Slovensko predložilo 1. februára 2018.