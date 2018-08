Belgicko spúšťa projekt miniväzníc: Väzňov pripraví na život na slobode

TASR

V zásade každý občan Belgicka môže predložiť úradom projekt na prevádzkovanie miniväznice, pravdepodobne sa tejto iniciatívy ujmú rôzne neziskové organizácie alebo firmy.

Brusel 2. augusta (TASR) - Od stredy 1. augusta sa občania Belgicka a rovnako aj rôzne organizácie a firmy môžu prihlásiť s projektom na prevádzkovanie miniväzníc pre maximálny počet 15 väzňov. Ide o jeden z projektov, ktorý navrhol minister spravodlivosti Koen Geens na odľahčenie preplnených belgických väzníc a na lepšiu prípravu väzňov na život na slobode.

Televízna stanica RTBF spresnila, že sa jedná o vytvorenie malých ubytovacích štruktúr pre väzňov, ktorým čoskoro vyprší ich trest. Tento nápad už úspešne funguje v niekoľkých krajinách a predstavuje čosi ako "tranzitný domov" pre väzňov, ktorých snahou je úspešne sa integrovať do spoločnosti po vypršaní trestu.

Podľa RTBF dozor nad väzňami v miniväzniciach je menej prísny ako v bežných väzniciach. Väzni síce získajú väčšiu voľnosť pohybu, ale musia sa podriadiť jasným pravidlám. Ak ich porušia, vrátia sa späť do klasického väzenia. Rozhodujúcim faktorom pre preradenie väzňov do miniväzníc budú bezpečnostné kritériá, ktoré majú zabrániť, aby sa do voľnejšieho detenčného režimu dostali nebezpečné osoby.

Minister Geens sa netají plánmi vytvoriť touto cestou aspoň sto miest pre väzňov odpykávajúcich si poslednú časť trestu, čím sa trochu uvoľnia preplnené väznice. Prevádzkovatelia takýchto zariadení budú musieť zabezpečiť prísny režim sledovania väzňov a úrady budú vyhodnocovať aj úspech ich reintegrácie do spoločnosti.

Testovacia fáza by mala začať už čoskoro, dve miniväznice sú už pripravené na otvorenie, jedna vo flámskej a druhá vo valónskej časti Belgicka.

