EURÓPSKA LIGA: DAC nastúpi na odvetu s Minskom so zmenami v zostave

Obranca Šimčák si odpykáva dištanc pre červenú kartu z úvodného zápasu, útočník Pačinda odstúpil z nedeľného fortunaligového stretnutia s Michalovcami už v 13. minúte pre problémy s chrbtom.

Na archívnej snímke vľavo Erik Pačinda (DAC) a vpravo Maxim Žavnerčik (Minsk) počas zápasu 2. predkola Európskej ligy DAC 1904 Dunajská Streda - Dinamo Minsk 26. júla 2018 v Dunajskej Strede. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Minsk 1. augusta (TASR) - Tréner dunajskostredských futbalistov Peter Hyballa musí pred odvetou druhého predkola Európskej ligy v Minsku riešiť dva výpadky v zostave. Ľavý obranca Milan Šimčák si odpykáva dištanc pre červenú kartu z minulotýždňového úvodného zápasu (1:3). Útočník Erika Pačinda odstúpil z nedeľného fortunaligového stretnutia s Michalovcami (4:1) už v 13. minúte pre problémy s chrbtom.

"Na ľavej strane nastúpi Eric Davis alebo Timotej Záhumenský. Na Pačindovom mieste bude hrať Kristopher Vida alebo Marko Divkovič. Pačinda aj Šimčák sú dobrí futbalisti, ale to isté platí o Davisovi. Kristopher Vida hral v nedeľu fantasticky, aj keď Európska liga je iná úroveň ako Fortuna liga. Momentálne máme v kádri šestnásť hráčov do poľa a každý z nich môže byť v základe," povedal Hyballa.

Pačinda cestoval v stredu vo výprave FC DAC 1904 do bieloruskej metropoly a vo štvrtkovom odvetnom zápase (18.00 SELČ) bude aspoň medzi náhradníkmi. "Mal som dva dni voľno, trápi ma chrbát. Pôjdem na tréning a uvidíme, či to bude v poriadku. Keď nie, pôjdem aspoň na lavičku a uvidíme, či nastúpim," reagoval trojnásobný slovenský reprezentant pre TASR.

Zverenci Hyballu trénovali v stredu na Národnom olympijskom štadióne Dinama od 17.00 SELČ. Bieloruské mužstvo, ktoré si z úvodného duelu priviezlo náskok 3:1, absolvovalo oficiálny predzápasový tréning na vedľajšej ploche. V Minsku pršalo dva týždne vkuse a slnko svietilo iba uplynulé štyri dni. Navyše, na štadióne sa koncom júla konal domáci atletický šampionát, takže domáci sa rozhodli pošetriť trávnik.

Fortunaligista potrebuje na pôde súpera zmazať značné manko. Pokiaľ by dokázal otvoriť skóre už v prvých minútach, o ďalšie zásahy by sa mohol snažiť v menšom časovom strese. "Keby sme strelili prvý gól čo najrýchlejšie, bola by to pre nás veľká pomoc. Myslím si, že aj oni by znervózneli. Samozrejme, bude pre nás náročné dať tri góly. Čím skôr však dáme prvý, potom prípadne druhý, tým viac znervóznia, čo by bola výhoda pre nás," uviedol stopér Ľubomír Šatka na predzápasovej tlačovej konferencii.

Podľa nemecko-holandského trénera je taktika jasná. "Zvíťaziť 3:0. Alebo aj 4:1, 6:2, či 7:3," povedal Hyballa na odľahčenie a dodal: "Chceme postúpiť, aj keď šanca je malá. Cez víkend sme odohrali dobrý zápas v slovenskej lige, prospelo to nášmu sebavedomiu, ktoré však bolo v poriadku aj po prehre s Minskom. Vzhľadom na hru 10 proti 11 sme nepodali zlý výkon. Vo štvrtok odohráme ofenzívny súboj, možno budeme napádať viac, ako keby sme vyhrali 3:0. Vieme, že musíme streliť góly."

