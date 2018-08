Marián Balázs

Slovák Marek Vadas je poradcom kamerunského kráľa

Ako sa k tomu dostal a čo je jeho prácou, porozprával Marek Vadas v relácii KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom.

BRATISLAVA 1. augusta - Marek Vadas je nielen oceňovaný slovenský spisovateľ, ale tiež vášnivý cestovateľ. Jeho obľúbenou destináciou je Kamerun, krajina v strednej Afrike. Ako sám hovorí, do tohto štátu sa dostal úplnou náhodou ako novinár. „Nikomu z redakcie sa tam nechcelo ísť. A keďže som vtedy o týchto krajinách vedel najmenej, povedal som si, prečo nie. Bolo to pred vyše dvadsiatimi rokmi, navštívil som vtedy Gabon a Kamerun. Prostredie Kamerunu ma zaujalo natoľko, že som sa doň odvtedy pravidelne na vlastné náklady a nie pracovne vracal,“ spomína na svoje zoznámenie s Kamerunom spisovateľ. A ako by túto krajinu opísal? „Kamerun je celá Afrika v malom. Je tam aj džungľa aj púšť, je tam oceán aj štvortisícové vrchy. Sú tam moslimovia, kresťania aj animisti. Žije tam okolo tristo národov, takže v každom údolí žijú iní ľudia. Takže sa to dá študovať celý život,“ prezradil pre Dobré noviny Vadas.

Marek Vadas sa počas svojich ciest dokonca stal aj poradcom kamerunského kráľa. Ako sa k tomu dostal a čo je jeho prácou, porozprával Marek Vadas v relácii KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom. Pozrite si jej záznam.