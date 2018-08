TASR

Dnes o 16:56 čítanie na minútu 0 zdieľaní Petráš prestúpil z Interu do Petržalky, Talda: Nepočítali sme s tým

Bývalý slovenský reprezentant a doterajší kapitán žlto-čiernych týmto krokom prekvapil vedenie klubu.

Na archívnej snímke Peter Petráš. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 1. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Peter Petráš prestúpil z druholigového Interu Bratislava do konkurenčnej Petržalky. Bývalý slovenský reprezentant a doterajší kapitán žlto-čiernych týmto krokom prekvapil vedenie klubu.

"Peter za mnou prišiel, že zvažuje ponuku z Petržalky. Po niekoľkých rozhovoroch sme sa nakoniec dohodli, že rozviažeme spoluprácu. S týmto krokom v klube nikto nepočítal a nebudem skrývať sklamanie," uviedol pre klubovú stránku generálny manažér FK Inter Bratislava Ľubomír Talda, ktorý počítal s Petrášom aj po ukončení jeho hráčskej kariéry na pozícii trénera.

Tridsaťdeväťročný hráč nad svojim rozhodnutím rozmýšľal už dlhšie. "Niektorí to môžu vnímať ako podraz, ale toto rozhodnutie vo mne nejaký čas dozrievalo. Hoci som mal v klube výborné podmienky, cítil som, že v závere kariéry potrebujem ešte zmenu. Interu som odovzdal svoje skúsenosti a pomohol postúpiť do druhej ligy. Pevne verím, že bude naďalej úspešný. Osud Interu mi nie je ľahostajný, strávil som v ňom najviac času mojej kariéry."

Petráš získal v roku 2001 so žlto-čiernymi titul majstra Slovenska spolu s triumfom v národnom pohári. O štyri roky neskôr prestúpil do Petržalky. Bol súčasťou vtedajšieho úspešného kádra pod vedením trénera Vladimíra Weissa, ktorý postúpil do skupinovej fázy Ligy majstrov 2004/05. Tam dokonca strelil gól, keď prekonal Vitora Baiu vo víťaznom zápase na štadióne vtedajšieho portugalského majstra FC Porto (3:2). Po tomto úspešnom ročníku prestúpil na dva roky do ruského Saturnu moskovská oblasť, neskôr pôsobil v zahraničí ešte krátko v roku 2010, keď hral za bulharský tím Levski Sofia.