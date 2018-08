TASR

Rummenigge obvinil Grindela z populizmu

Karl-Heinz Rummenigge, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Mníchov 1. augusta (TASR) - Karl-Heinz Rummenigge sa pridal ku kritikom prezidenta Nemeckej futbalovej federácie (DFB). Šéf Bayernu Mníchov obvinil Reinharda Grindela z populizmu.

"V zásade mám dobrý vzťah s pánom Grindelom, avšak má sklon používať populizmus na získavanie verejného uznania," povedal Rummenigge pre časopis Sport Bild: "Tieto veci prevažne spoločne nefungujú, pretože jedna nepochádza z futbalu, ale skôr z politiky. Ďalšia vec je jeho aktivita na sociálnej sieti Twitter, ktorou vytvára zmätok v celom futbalovom priemysle. Nemal by sa okamžite vyjadrovať k veciam online. To bol tiež prípad fotografie Mesuta Özila s tureckým prezidentom Erdoganom, keď sa do toho zapojil už do 10 minút."

Rummenigge sa neurčito vyjadril k otázke, či by mal Grindel zostať na pozícii prezidenta zväzu. "V nasledujúcich týždňoch je dôležité spojiť sily tak, aby Nemecko mohlo hostiť majstrovstvá Európy v roku 2024. Toto by veľmi pomohlo nemeckému futbalu. Je to spôsob, ako by sa mohol nemecký futbal opäť prezentovať vo svete podobne ako v roku 2006, keď sme hostili MS," povedala bývalá nemecká futbalová legenda.

Kritické slová od Rummeniggeho smerovali aj k Özilovi, ktorý nedávno ukončil pôsobenie v národnom tíme Nemecka a zdôvodnil to pocitom silnejúcich rasistických prejavov v nemeckom futbale: "On nebol kritizovaný pre svoj turecký pôvod. Je to iba výmysel jeho poradcov. Znervózňujú ma takéto praktiky."