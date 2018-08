TASR

NBA: Nestarnúci Nowitzki bude pokračovať v Dallase

Štyridsaťročný veterán NBA neľutuje, že strávil dve desaťročia v Texase, ani skutočnosť, že tam bude aj ďalšiu sezónu.

Dirk Nowitzki. — Foto: TASR/AP

Berlín 1. augusta (TASR) - Nemecký basketbalista Dirk Nowitzki priznal, že aj v 21. sezóne v NBA bude pokračovať v rovnakom klube Dallas Mavericks. Je to rekordný zápis v dĺžke pôsobenia v rovnakom tíme prestížnej zámorskej súťaže.

"Je to niečo zvláštne. Vždy som sa čudoval Kobemu Bryantovi, ktorý odohral dvadsať rokov v LA Lakers. Ja budem mať teraz už 21 rokov v tom istom klube. Je to neuveriteľné," povedal Nowitzki časopisu Sport Bild.

Štyridsaťročný veterán NBA neľutuje, že strávil dve desaťročia v Texase, ani skutočnosť, že tam bude aj ďalšiu sezónu. "Stále sa teším na konkurenciu, nové výzvy a na tímového ducha," povedal šampión NBA z roku 2011. Avšak jeho Dallasu sa nepodarilo postúpiť do play off v uplynulých dvoch rokoch a Nowitzki pripustil, že aj najbližší ročník bude náročný. Cieľom pre ďalšiu sezónu ostáva postup do vyraďovacej fázy.

Po aprílovej operácii členka sa Nowitzki zotavuje dobre: "Všetko ide podľa plánu. Očakávam, že plne pripravený budem v polovici septembra, keď sa začína tréningový kemp Mavericks."