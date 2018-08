V Terchovej otvorili Jánošíkov dom v jeho rodnej osade Jánošovia

TASR

Podľa starostu Terchovej Jozefa Dávidíka bolo otvorenie prvým podujatím 56. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni, ktorý sa koná do nedele 5. augusta.

Terchová 1. augusta (TASR) – V rodnej osade legendárneho slovenského zbojníckeho kapitána Juraja Jánošíka Jánošovia v Terchovej otvorili v stredu Jánošíkov dom. Podľa starostu Terchovej Jozefa Dávidíka bolo otvorenie prvým podujatím 56. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni, ktorý sa koná do nedele 5. augusta.

"Jánošíkov dom – pamiatkovo chránenú drevenicu sprístupníme pre turistov a návštevníkov Terchovej, ktorí si z nej môžu odniesť originálny dukát alebo krstný list – kópiu z matriky vo Varíne, kde bol Jánošík pokrstený. Vzniknú ešte ďalšie originálne suveníry, ktoré sa budú predávať iba tu," povedal Dávidík.

Podľa šéfdramaturga medzinárodného folklórneho festivalu v Terchovej Petra Cabadaja sa Juraj Jánošík narodil pred 330 rokmi v rodine Martina Jánošíka a Anny, rodenej Cesnekovej. "V tomto prostredí vyrastal so štyrmi súrodencami. Staršou sestrou Barborou a troma mladšími bratmi – Jánom, Martinom a Adamom. Od detstva pomáhali rodičom na poli. A zároveň podľa mňa snívali o lepšom živote pre seba, ale aj pre ľudí vôkol. Nakoniec Jánošík toto prostredie opustil. Ale pramene hovoria jednoznačne - vždy, keď mohol, tak sa do rodiska vrátil. Či už pozdraviť rodičov, súrodencov, rodákov, alebo aj pomôcť na poli. Takže kontakt s rodnou osadou nikdy nestratil. Až do smrti bol s ňou v priamom prepojení," podotkol šéfdramaturg Jánošíkových dní.

Pripomenul, že rodný dom Juraja Jánošíka sa podarilo lokalizovať na základe výskumu Martina Benku. "V roku 1935 podnikol veľmi seriózny archeologický výskum. Prešiel všetky dostupné archívy na Slovensku, v Rakúsku aj v Maďarsku. A na základe výskumov, ktorým venoval skoro poldruha roka, prišiel do osady Jánošovia a lokalizoval miesto, na ktorom stála rodná chalupa Juraja Jánošíka," uviedol Cabadaj s tým, že Jánošíkove dni budú odteraz začínať otváracím programom v jeho rodnej osade.

Hlavným motívom Jánošíkových dní je podľa ich šéfdramaturga slovo legenda. "Tohtoročné Jánošíkove dni budú v znamení 330. výročia narodenia svojho patróna Juraja Jánošíka, čomu zodpovedá aj ich celkový dramaturgický profil. Počas štyroch festivalových dní sa na siedmich pódiách v Terchovej predstaví takmer 1350 účinkujúcich zo Slovenska, Chorvátska, Česka, Poľska a Ukrajiny. To radí Jánošíkove dni medzi tri najväčšie festivaly na Slovensku," podotkol Cabadaj.

V marci 2013 odhalili v osade Jánošovia bronzovú pamätnú tabuľu priamo na mieste, na ktorom sa najznámejší slovenský zbojník narodil. Odhalenie pamätnej tabule bolo súčasťou dvojdňového podujatia Smrť Jánošíkova, ktoré pripomenulo tristo rokov od Jánošíkovej smrti. Autorom pamätnej tabule je terchovský výtvarník Milan Opalka. "Jánošíka som chcel zobraziť naozaj v plnej sile. Mladého, pekného človeka, ktorý svoj tragický osud venoval pre dobro priateľov a rodákov. Mal by to byť akýsi národný hrdina, ktorý bdie nad týmto národom a verím, že v časoch zlých 'šibne do doliny',” povedal po odhalení pamätnej tabule Opalka.