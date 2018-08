TASR

Jesný: Závod BMW v Maďarsku môže byť šancou pre slovenských dodávateľov

Snažiť sa o zákazky v novom závode by podľa neho stálo za to, vzhľadom na blízkosť Rumunska to však nebude jednoduché.

Na archívnej snímke z 10. mája 2017 logo nemeckej automobilky BMW visí na sídle v Mníchove. — Foto: TASR/AP

Bratislava 1. augusta (TASR) – Automobilka BMW si síce pre nový závod nevybrala Slovensko, jeho umiestnenie však dáva možnosť slovenským dodávateľom. Bude to pre nich znamenať veľký test, okrem priaznivého nastavenia ceny budú musieť uspieť aj s vysokou kvalitou svojich výrobkov. Pre TASR to uviedol analytik Revue priemyslu Martin Jesný, podľa ktorého je veľkým úspechom, že sa slovenská lokalita dostala do finále výberu.

Umiestnenie závodu nemeckej automobilky v Debrecíne podľa neho môže byť výhodné pre slovenských dodávateľov do automobilového priemyslu. Snažiť sa o zákazky v novom závode by podľa neho stálo za to, vzhľadom na blízkosť Rumunska to však nebude jednoduché. "Toto už bude naozaj silný test kvality dodávateľov alebo aj celkovej konkurencieschopnosti vzhľadom na umiestnenie závodu," skonštatoval analytik. Ak budú chcieť slovenské firmy uspieť v dodávkach pre závod BMW, budú musieť podľa neho zabodovať nielen cenou, ale napríklad aj vysokou kvalitou a efektivitou výroby.

Firma deklarovala, že bude vyrábať autá, ktorými sa napojí na nový trend elektromobility. Maďarsko teda týmto závodom podľa analytika získa veľmi silnú pozíciu v automobilovom priemysle, keďže na jeho území bude už tretia nemecká automobilka, ktorá sa intenzívne zaujíma o využívanie elektrických pohonov. Tento trend slovenský priemysel zachytáva ešte len v začiatkoch, dodal Jesný.

Slovensko však podľa neho zaznamenalo veľký úspech tým, že sa dostalo do užšieho výberu pre nový závod. "Zakladá to dobrý predpoklad na to, že by mohlo Slovensko túto lokalitu ponúkať ďalšej potenciálnej veľkej firme," priblížil s tým, že pri výbere umiestnenia mohla zohrať úlohu aj relatívna blízkosť maďarského mesta k rumunským hraniciam. Tam by mohli firmu motivovať pracovná sila alebo aj dodávatelia.

Obe oblasti – slovenský strategický park Haniska aj maďarský Debrecín – sú však do istej miery podobné. Analytik poukázal na to, že obidve lokality sa nachádzajú vo východnej časti krajiny, kde je o niečo menej priemyslu, a je tam predpoklad, že pracovná sila bude dostupnejšia. V hre bola podľa neho určite aj štátna pomoc, pričom viac ako jej výška mohli rozhodnúť iné faktory, ako napríklad štruktúra.

Okolností, ktoré mohli automobilku ovplyvniť pri rozhodovaní, je veľmi veľa, zdôraznil Jesný s tým, že neúspech slovenskej ponuky nehovorí o zlých podmienkach slovenskej lokality. "Nemusí to znamenať, že faktory tu boli dramaticky horšie," dodal. Podľa neho môže byť strategický park Haniska v budúcnosti pri podobných investíciách úspešný.