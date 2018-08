TASR

Dnes o 15:15 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní IMT Smile a Kandráčovci vydávajú live album Východná

Od prvého tónu až po posledný bolo vidieť, že si to spolu veľmi užívali a že do vystúpenia vložili srdce aj dušu.

Na archívnej snímke ľudová muzika Kandráčovci. — Foto: TASR - Oliver Ondráš

Bratislava 1. augusta (TASR) - IMT Smile a Kandráčovci vydávajú album Východná. Fanúšikovia si na ňom nájdu obľúbené hity od IMT Smile aj známe slovenské ľudovky v celkom novom šate, medzi nimi Veselá pesnička, Niekto ako kráľ, Ľudia nie sú zlí, Hej, sokoly! aj novinku Budeme to stále my. Nechýbajú známe ľudovky A ja taká dzivočka, Dva duby či Z Východnej dievčatá.

IMT Smile a Kandráčovci spojili sily a odpálili veľmi úspešné vystúpenie vo Východnej. Tento koncert bol iba jednou zastávkou v rámci IMT Smile Amfiteáter Tour 2018, ktoré trvalo päť týždňov. Vďaka záznamu z tohto večera diváci môžu znovu zažiť atmosféru tohto hudobného spojenia.

IMT Smile Amfiteáter Tour 2018 odštartovala kapela v polovici júna koncertom na prešovskom amfiteátri a zavŕšila v polovici júla v Nitre. Dejiskom piatich koncertných vystúpení pod holým nebom boli najväčšie slovenské amfiteátre v Prešove, Martine, Banskej Bystrici, Východnej a Nitre. IMT Smile si pre svojich fanúšikov pripravili koncertnú šou, na ktorej zaspievali svoje najväčšie hity. Počet divákov na koncertoch prevýšil 31.000, čím prekonali úspech svojho predchádzajúceho projektu IMT Smile hiSTORY, ktorý videlo 30.000 divákov.

"Východná bola neuveriteľná, som veľmi šťastný, že sa nám podarilo zaznamenať tú úžasnú atmosféru. Spojenie IMT Smile s Kandráčovcami nás proste baví," vyjadril nadšenie z koncertu Ivan Tásler.

Okrem jednej z najobľúbenejších slovenských kapiel sa divákom predstavili aj ich hudobní hostia. Každé z vystúpení bolo jedinečné. Koncert vo Východnej v obci pod Kriváňom sa konal 7. júla. Špeciálnymi hosťami tu boli Kandráčovci a spolu s IMT Smile si zahrali a zaspievali na jednom veľkom pódiu po prvý raz. To, že pôjde o výnimočnú spoluprácu, bolo všetkým jasné. Svedčí o tom najmä fakt, že koncert bol vypredaný už niekoľko týždňov vopred.

Prírodný amfiteáter vo Východnej ponúka nielen kvalitný zvuk, ale aj nádherné výhľady na panorámu Tatier. Určite aj vďaka tomu bol spoločný program IMT Smile a Kandráčovcov mimoriadnym zážitkom. Od prvého tónu až po posledný bolo vidieť, že si to spolu veľmi užívali a že do vystúpenia vložili srdce aj dušu. Ich úprimný prejav doslova pohltil všetkých zúčastnených. Celé obecenstvo stálo na nohách, ľudia tancovali, spievali a zabávali sa. Obe hudobné telesá svojim fanúšikom opäť dokázali, že sú skutočne výnimočným zjavom na slovenskej hudobnej scéne.

"Je to pre nás ďalšia nová skúsenosť. Doteraz sme boli zvyknutí hrať pre to naše publikum a teraz sme si vyskúšali aj niečo z trochu iného súdka. Sme vďační za túto spoluprácu a na koncert vo Východnej sme sa veľmi tešili. IMT Smile aj Ivana Táslera mám naozaj rád a obdivujem ich prácu. Páči sa mi prepojenie nášho folklórneho etno štýlu s rockovým štýlom IMT Smile," pochvaľoval si spoluprácu Ondrej Kandráč a dodal: "keď sa dobre namixuje to „šalené východniarske“, má to proste ten správny drive."

