TASR

Dnes o 14:59 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Na MS v kanoistike mieri do Portugalska 17 Slovákov

V ostro sledovanej disciplíne K4 500 m sa predstaví štvorica Samuel Baláž, Milan Fraňa, Csaba Zalka, Tibor Linka, úradujúci majstri Európy do 23 rokov.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 1. augusta (TASR) - Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v portugalskom Montemor-o-Velho (23.–26. augusta) bude Slovensko reprezentovať 17 športovcov. Vo výprave bude päť žien (3 kajakárky, 2 kanoistky) a dvanásť mužov (11 kajakárov, 1 kanoista), realizačný tím má dvanásť členov.

Podľa informácie na oficiálnom webe Slovenskej kanoistiky nomináciu schválil výkonný výbor sekcie hladkých vôd. V ostro sledovanej disciplíne K4 500 m sa predstaví štvorica Samuel Baláž, Milan Fraňa, Csaba Zalka, Tibor Linka, úradujúci majstri Európy do 23 rokov.

"Filozofia pri nominácii na majstrovstvá sveta vždy vychádza z toho, že chceme vyslať čo najsilnejší tím. Keďže sa však dostávame do fázy, keď medzi kajakármi máme veľa kvalitných pretekárov, nevieme všetkých nominovať v disciplínach, v ktorých by to očakávali. Predpokladám, že nie všetci športovci a tréneri budú plne spokojní s nomináciou. Budú to však musieť akceptovať a som zvedavý, ako sa zachovajú. Ukáže sa pri tom ich charakter a umožní nám to ešte lepšie spoznávanie sa a skladačka, najmä v káštvorkových disciplínach, sa 'uloží' a budeme vedieť do nej nasadiť správnych športovcov. V mužských kajakárskych disciplínach nám išlo o to, aby sme spravili správne kompromisy a nastavili tím tak, aby dokázal kvalitne fungovať minimálne dva roky smerom k olympijským hrám v Tokiu. To je náš cieľ a usilujeme sa o to, aby sme zachovali súdržnosť tímu, silu, a aby sme vedeli pracovať so všetkými športovcami a využiť ich potenciál na úspech, ktorý očakávame budúci rok v kvalifikácii na olympiádu a následne v roku 2020 v Tokiu. Konkurencia je veľká, o olympijskú káštvorku sa uchádza sedem pretekárov, musíme k tomu pristupovať citlivo. Dôležitú úlohu bude zohrávať osobnostná stránka športovca, ako sa vie postaviť k tímovej súhre a povinnostiam profesionála. Spolu s realizačnými tímami sme sa rozhodli, že disciplínu K4 na 500 m na majstrovstvách sveta v Montemor-o-Velho obsadíme víťazným kvartetom z tohtoročných majstrovstiev Európy juniorov a pretekárov do 23 rokov – Samuel Baláž, Milan Fraňa, Csaba Zalka, Tibor Linka. Myslím si, že už dosahujú takú úroveň, aby mohli niečo predviesť aj na seniorskom svetovom šampionáte. Po úžasných výsledkoch na ME a MS v kategórii do 23 rokov to budú mať ťažké, možno sa dostaví aj únava či menší útlm. Sám som zvedavý, ako sa s tým títo mladí športovci popasujú. Druhá štvorica Samuel Baláž, Erik Vlček, Gábor Jakubík, Juraj Tarr sa predstaví v K4 na 1000 m. Rozhodli sme sa takto, aby sme udržali istú kontinuitu a prihliadali sme aj na to, aby nenastali ešte väčšie problémy v osobných vzťahoch, či už medzi športovcami alebo trénermi. Myslím si, že ide o správne kompromisy, ktoré nám umožnia udržať tím pokope a pracovať s ním," citoval web Filipa Petrlu, športového riaditeľa sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky.