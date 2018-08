TASR

Dnes o 14:59 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Nadácia SOV prerozdelí 60.000 eur. Podporí aj kolektívne športy

Spomedzi prihlásených projektov majú vo finálovom výbere zastúpenie športy ako napríklad zjazdové lyžovanie, cyklistika, biatlon, ale aj vzpieranie, softbal či jazdectvo.

Na archívnej snímke prezident SOV Anton Siekel. — Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 1. augusta (TASR) – Až 168 žiadostí mladých talentov z 52 športov eviduje Nadácia Slovenského olympijského výboru v rámci tretieho ročníka grantového programu UKÁŽ SA! Tento rok sa prerozdelí až 60-tisíc eur tým, ktorí v internetovom hlasovaní získajú najviac hlasov širokej verejnosti. Spomedzi prihlásených projektov majú vo finálovom výbere zastúpenie športy ako napríklad zjazdové lyžovanie, cyklistika, biatlon, ale aj vzpieranie, softbal či jazdectvo.

"Teší nás, že do tretieho ročníka tohto grantového programu sa zapojilo až 168 individuálnych a kolektívnych športovcov. Oproti uplynulému roku je to výrazný nárast. Vlani sme evidovali 116 žiadostí, čo je v porovnaní s druhým ročníkom nárast o 52," citovala tlačová správa nadácie Antona Siekela, prezidenta Slovenského olympijského výboru. "Opäť sa ukázalo, že mladí športovci majú chuť aj odvahu zabojovať nielen na športoviskách, ale aj v rámci grantov. Veríme, že motivujúca finančná podpora zo strany Nadácie SOV, ktorá je celkovo dvakrát taká veľká ako vlani, im pomôže rozvíjať ich športový talent. O to viac, že tentoraz podáme pomocnú ruku nielen individuálnym, ale premiérovo aj kolektívnym športovcom," dodal.

Všetky žiadosti posudzovali členovia správnej rady SOV (Dušan Guľáš, Jaroslav Rybánsky, Zuzana Rehák Štefečeková, Ľubor Halanda, Juraj Minčík, Katarína Ráczová, Martina Kohlová, Kristína Czuczová, Ján Barczi a Pavol Mutafov). Pri výbere finalistov zohľadňovali aj sociálny aspekt. O rozdelení grantov v celkovej výške 60-tisíc eur (TOP 12 jednotlivcov: 1. miesto 4000 eur, 2. miesto 3500, 3. miesto 3000, 4. – 6. miesto po 2500, 7. – 12. miesto po 2000 eur, spolu 30.000 eur, TOP 6 kolektívov: 1. miesto 10.000 eur, 2. miesto 8000, 3. miesto 6000, 4., 5. a 6. miesto po 2000 eur, spolu 30.000 eur) rozhodne internetové hlasovanie širokej verejnosti na oficiálnom webe Nadácie SOV, ktoré sa spustilo 1. augusta a potrvá až do 31. augusta 2018. Výsledky grantového programu Ukáž sa! vyhlásia začiatkom septembra.

"Sme radi, že do projektu sa zapojili mládežníci – individuálni i kolektívni športovci z rôznych regiónov krajiny a disciplín od atletiky, biatlonu, lyžovania, basketbalu, až po bedminton, jazdectvo či softbal. Potvrdzuje to, že na Slovensku máme mnoho talentovaných športovcov, ktorí sa skutočne venujú aj verejnosťou menej sledovaným športom. Oceňujem aj kvalitu spracovania projektov a videá, ktoré boli kreatívne a veľmi pekné," povedal Dušan Guľáš, predseda správnej rady Nadácie SOV.

Na webovej stránke Nadácie SOV záujemcovia z radov mladých športovcov museli vyplniť prihlášku s údajmi o svojej doterajšej športovej kariére a k tomu zaslať krátke motivačné video so zdôvodnením, prečo sa uchádzajú o grantový príspevok a na aký účel ho chcú využiť. Systém zaregistroval dovedna 168 prihlášok spolu z 52 športov, z toho 160 platných – 138 individuálnych a 22 kolektívnych. Najviac uchádzačov o grant bolo z atletiky (14), tanca (12), ľadového hokeja (10), plávania (9), lyžovania a cyklistiky (po 8), biatlonu, gymnastiky a kanoistiky (po 6).